Grande Fratello Vip 2022, Gegia eliminata: nominati Antonino, Giaele e Nikita Nella puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 13 ottobre, Gegia è risultata essere la concorrente eliminata. Al televoto in vista della prossima eliminazione si sfideranno Antonino, Giaele e Nikita.

A cura di Stefania Rocco

È stata Gegia a dovere abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip nel corso della puntata andata in onda giovedì 13 ottobre 2022. La nota attrice comica è risultata essere la meno votata al televoto ed è stata eliminata. A pesare su di lei sono state soprattutto le frasi pronunciate ai danni di Marco Bellavia, concorrente che si è ritirato a pochi giorni dall’inizio del reality per essere stato emarginati dai coinquilini dopo avere manifestato le sue debolezze nella Casa.

Gegia eliminata, per lei solo il 9% delle preferenze

Al televoto insieme a Gegia sono andati Attilio Romita, Nikita Pelizon, Sofia Giaele De Donà e Charlie Gnocchi. Il pubblico, chiamato a votare per i propri preferiti, ha assegnato all’attrice solo il 9% delle preferenze. La percentuale è stata scoperta dalla donna solo una volta abbandonata la Casa. “Sarà stato per quanto accaduto con Marco”, ha immediatamente compreso l’attrice.

I nominati della puntata del 13 ottobre 2022

In vista della prossima puntata, a sfidarsi al televoto saranno Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Le nomination, come al solito, sono state suddivise in segrete e palesi. Gli immuni sono risultati essere Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi e Daniele Dal Moro. L’immune voluto da Orietta Berti è stato Alberto De Pisis, mentre Sonia Bruganelli ha salvato Charlie Gnocchi. Il primo a fare la sua nomination è stato Edoardo Donnamaria: “Non avrei voluto farlo, ma nomino Antonino”. Spinalbese, invece, ha votato Nikita Pelizon. Quest’ultima ha ricambiato il favore, votando l’ex compagno di Belén. Anche Amaurys ha votato Antonino, per esclusione. George ha invece nomination Antonella Fiordelisi: “Non mi piace come si comporta con Edoardo, lui sta male e lei ci gioca”. Pamela Prati ha votato Attilio Romita, mentre Antonella Fiordelisi ha nominato George: “Non si è mai avvicinato”. Luca Salatino ha nomination Giaele per la terza volta consecutiva. Anche Cristina Quaranta l’ha votata. Attilio Romita ha ricambiato la nomination a Pamela Prati. Chiude Giaele che ha nominato Luca. Spazio alle nomination segrete degli immuni. Wilma Goich ha nominato Giaele. Carolina Marconi ha nominato Attilio Romita. Charlie Gnocchi ha nominato Amaurys, Alberto ha nominato Nikita: “Siamo diversi”. Patrizia Rossetti ha nominato Cristina Quaranta. §I nominati sono risultati essere Antonino, Nikita e Giaele.