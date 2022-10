Gegia su Marco Bellavia: “Ma non lo vedete che sta bene? Siamo noi che stiamo male” Al Grande Fratello Vip, Gegia ritiene che non ci si debba preoccupare per Marco Bellavia. Secondo la concorrente, l’ex volto di Bim Bum Bam starebbe bene.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Gegia è tornata a parlare di Marco Bellavia. La concorrente ha detto la sua nel corso di un confronto con Antonella Fiordelisi. Dopo aver tentato di capire perché Antonella ce l'abbia così tanto con lei, si è detta convinta che l'ex volto di Bim Bum Bam in realtà stia bene e che quelli che veramente stanno male siano i concorrenti ancora nella casa.

Il confronto tra Antonella Fiordelisi e Gegia

Antonella Fiordelisi non sa che Gegia nei giorni scorsi l'ha insultata pesantemente, dandole della "zo***letta", solo perché l'aveva mandata al televoto. Così, non si è tirata indietro quando si è trattato di ascoltarla per provare ad avere un chiarimento sui dissapori tra loro. Gegia ha assicurato: "Non sono insensibile. Un'insensibile è così?" e Antonella ha provato a replicare: "Io, per le cose che ho visto…", ma la comica l'ha interrotta: "Che hai visto? Ma che hai visto? Io vorrei sapere cosa hai visto!". Fiordelisi le ha spiegato:

Le poche cose che ho visto di te verso Marco, pure durante la pubblicità tu hai detto quelle cose, hai detto: "Ce lo dovevamo tenere così com'era", dopo aver visto quei video, non ti può venire voglia di dire quelle cose. Per me sei insensibile.

La frase di Gegia su Marco Bellavia e il rimprovero di Edoardo Donnamaria

Gegia ha lasciato intendere di essere a conoscenza di episodi che non può rivelare davanti alle telecamere: "Quando usciamo da qua dentro poi ti dirò. Qua non lo dico, proprio perché sono sensibile". Ricordiamo che nei giorni scorsi, Gegia ha insinuato che Marco Bellavia abbia tentato un approccio nei suoi confronti. Antonella ha concluso: "Non parliamo di quello che hai fatto nei confronti di Marco o di altri", a questo punto Gegia non si è trattenuta: "Ma che ho fatto? Non lo vedi quanto sta bene? Siamo noi che stiamo male. Non lo vedi quanto sta bene?" (nella scorsa puntata i vipponi hanno avuto modo di vedere un video di Marco Bellavia, ndr). Edoardo Donnamaria l'ha rimproverata: "Tu dici queste caz**te, poi dici che uno si innervosisce" e Antonella Fiordelisi ha concluso: "Queste cose non le devi dire".