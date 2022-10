GF Vip, Gegia contro Antonella Fiordelisi dopo la nomination: “Mi ci ha mandata quella zoc***etta” Nella puntata del 10 ottobre del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è stata eletta la preferita dal pubblico e ha mandato in nomination diretta Gegia, che però non l’ha presa affatto bene. Dopo la diretta, infatti, ha detto: “Io non ho preso votazioni, mi ci ha mandato la zoccol***a”.

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Fiordelisi è risultata la preferita dal pubblico nella puntata del 10 ottobre del Grande Fratello Vip. La concorrente ha quindi potuto mandare in nomination un inquilino della casa a sua scelta. Il nome è stato quello di Gegia, che non l'ha presa affatto bene. L'appuntamento della scorsa sera è stato ricco di sorprese: oltre al momento delle nomination, Pamela Prati ha parlato per la prima volta dopo tempo della questione Mark Caltagirone, Marco Bellavia si è collegato con il figlio Filippo in studio e Amarys ha potuto incontrare di nuovo la moglie.

Gegia ha insultato Antonella Fiordelisi per la nomination

Il pubblico da casa ha decretato Antonella Fiordelisi come preferita di questa settimana. La concorrente non solo è stata immune dalle nomination, ma ha potuto scegliere a sua svolta un compagno da mandare al televoto. Il suo nome è stato quello di Gegia, che ora rischia l'eliminazione insieme a Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Ma l'attrice comica non ha preso affatto bene la nomination e, dopo la puntata, ha commentato quanto successo in soggiorno con Carolina Marconi e Nikita: "Io non ho preso votazioni, mi ci ha mandato direttamente la zoc***etta".

Chi sono i nominati di questa settimana e cosa è successo nella puntata del 10 ottobre del GF Vip

Nessun concorrente ha lasciato la casa del GF Vip nella puntata del 10 ottobre. La preferita è stata Antonella Fiordelisi, mentre i concorrenti in nomination, tra voti segreti e palesi, sono: Gegia (mandata direttamente da Fiordelisi), Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. L'appuntamento è stato ricco di emozioni. Patrizia Rossetti ha parlato delle parole che ha rivolto ad Alfonso Signorni, mentre Marco Bellavia ha mandato un altro video messaggio con la promessa di presentarsi presto in studio per un confronto diretto. Grande spazio al caso Pamela Prati-Mark Caltagirone, durante Durante questo momento, Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno criticato l'atteggiamento della ex showgirl. Tra le sorprese c'è stata quella per Amaurys Perez, che ha potuto incontrare sua moglie Angela.