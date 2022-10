Grande Fratello Vip 2022, nessun eliminato: nominati Gegia, Charlie, Attilio, Giaele e Nikita Nella puntata del Grande Fratello Vip 7 del 10 ottobre non c’è stato nessun eliminato. I nominati sono Gegia, Charlie, Attilio, Giaele e Nikita.

Nella puntata del Grande Fratello Vip 7 del 10 ottobre non c'è stato nessun eliminato, ma dal televoto è risultato il preferito proprio Antonella Fiordelisi. Per effetto di questo, ha potuto salvare gli altri in nomination e mandare in nomination per la prossima puntata una persona, che ha condannato Gegia al televoto. Ma ci sono anche altri concorrenti in nomination. La puntata è stata condizionata ampiamente dal caso Mark Caltagirone, con Pamela Prati che ha raccontato la sua verità e si è scontrata anche con Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Marco Bellavia ha inviato un video messaggio. Amaurys Perez ha ricevuto la sorpresa della moglie.

Nessun eliminato nella puntata del 10 ottobre 2022

Nella puntata del GfVip 7 del 10 ottobre 2022 non c'è stato nessun eliminato, ma il televoto è servito a stabilire il preferito tra gli 8 in nomination. Antonella Fiordelisi è risultata la preferita e ha potuto mandare in nomination per la prossima settimana una persona: Gegia.

Chi sono i concorrenti in nomination

Daniele Dal Moro, George Ciupilan, Carolina Marconi, Elenoire, Patrizia Rossetti e Luca Salatino sono gli immuni della serata. Ci sono state nomination palesi: Nikita ha votato Albert; Wilma vota Attilio; Pamela vota Charlie; Antonino vota Nikita; Attilio vota Wilma; Alberto vota Nikita; Amaurys vota Charlie; Gegia vota Alberto.

Nelle nomination segrete, Elenoire vota Attilio. Carolina vota Attilio, Luca vota Giaele, Cristina vota Giaele, Patrizia vota Cristina; Daniele vota Giaele; George vota Charlie; Antonella vota Nikita. Alla fine i concorrenti in nomination sono Gegia, Charlie, Attilio, Giaele e Nikita

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 10 ottobre 2022

Nella puntata del Grande Fratello Vip 7 del 10 ottobre ci sono state diverse dinamiche. Patrizia Rossetti ha parlato del suo screzio e delle sue parole ad Alfonso Signorini. C'è stato un video messaggio di Marco Bellavia e la promessa di venire presto in puntata. Grande spazio al caso Mark Caltagirone: Pamela Prati si è sfogata e ha spiegato di essere una vittima. Durante questo momento, Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno criticato l'atteggiamento della ex diva del Bagaglino. Tra le sorprese c'è stata quella per Amaurys Perez: è arrivata sua moglie Angela.