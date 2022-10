Orietta e Bruganelli contro Pamela Prati: “La verità non la sapremo mai, dovresti dirci grazie” Orietta Berti e Sonia Bruganelli esprimono i dubbi sul caso Caltagirone, Pamela Prati le attacca e poi scoppia in lacrime alla fine del blocco.

Dopo aver dato l'occasione a Pamela Prati di parlare del caso Mark Caltagirone, gli animi si accendono quando Orietta Berti e Sonia Bruganelli prendono la parola e commentano la versione dei fatti dell'ex diva del Bagaglino. Pamela Prati si infiamma quando Orietta Berti e Sonia Bruganelli esprimono i loro dubbi: "Ci stai mangiando solo perché ti abbiamo fatto notare delle incongruenze". Orietta Berti: "La realtà supera di gran lunga la fantasia". Alla fine del blocco, Pamela Prati scoppia in una crisi di lacrime.

Le parole di Orietta Berti e Sonia Bruganelli

Orietta Berti attacca: "La realtà supera di gran lunga la fantasia. Il mio cuore può dirti che sì, che sei stata travolta, ma la mia mente mi dice ancora no. Perché penso che la verità non la sapremo mai. Sei una donna intelligente, dimmi, chi sono queste persone che ti hanno raggirato? Io non ho mai trovato nessuno che mi abbia raggirato". Pamela Prati risponde: "E allora tutte le donne che vengono truffate e si tolgono la vita? L'intelligente sei solo tu? Vi dovete vergognare perché quello che ho detto è la verità e posso provarlo e lo sto provando. Siete tutti premi Nobel voi". Sonia Bruganelli attacca: "Noi ti stiamo dando il beneficio del dubbio, ci dovresti dire grazie invece di fare tutta questa scena. Lei non può avere quest'atteggiamento nei confronti delle persone. Pamela io non sono aggressiva, ma ti sto dicendo che se ti facciamo notare delle piccole incoerenze, non devi reagire così.

La versione dell'avvocato

Giovanni Ciacci è stato il più critico fuori dalla casa, ma ha spiegato che nella casa ha avuto modo di capire che Pamela Prati è molto provata: "Ci sono delle incongruenze che non mi tornano, ma nella casa io ho avvertito che Pamela è molto ferita da questa storia. Io ancora non credo a delle cose, ma resta una mia opinione. Pamela, però, è stata truffata e ferita". Parla anche l'avvocato: "Ha mentito in un'occasione perché si vergognava, era difficile dire la verità in quel momento". Poi: "Pamela ha presentato una denuncia querela, il procedimento è ancora in corso e sta andando avanti. Sono stati acquisiti degli elementi di prova e chiederemo la posizione di ulteriori messaggi, abbiamo 70mila messaggi in nove mesi. Qualcuno pagherà? Per ora, ha pagato solo Pamela".