Patrizia Rossetti e il Vaffa a Signorini al GFVip, la replica: “Pensavo di aver raggiunto il record” Il GF VIP questa sera si è aperto con il confronto tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati protagoniste di un duro scontro nella Casa poi chiarito. In un momento d’ira la Rossetti aveva anche mandato a quel paese Signorini che stasera ha replicato: “Pensavo di aver raggiunto il record con la Bruganelli”.

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini ha aperto questa sera una nuova puntata del Grande Fratello VIP con la furiosa lite tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Le due VIP, dopo la puntata del 6 ottobre, hanno avuto un forte scontro in casa: "Perché lei dorme nella stanza sola e io no?" ha lamentato la Rossetti prima di mandare a quel paese il conduttore del reality. Il giorno dopo le scuse e un abbraccio hanno lasciato da parte le incomprensioni. Stasera Signorini le ha messe faccia a faccia per un confronto finale.

Il confronto tra Pamela e Patrizia

Pamela Prati, dopo aver visto il filmato che racconta dello scontro con Patrizia Rossetti poi chiarito, ha confessato alla sua inquilina di essere rimasta delusa dalle parole che le sono state urlate contro: "Le parole che mi hai detto mi hanno fatto male ma ho apprezzato le scuse" ha detto la soubrette. Poi la replica della conduttrice e attrice:

Credo che alcune nostre concorrenti si sbaglino perché non ci importa nulla delle nomination. Non sono stata diplomatica, quando mi prendono 5 minuti parto. Non è incoerenza chiedere scusa, poi rimango sulla mia. Anche se io ci ho guadagnato, però il gioco è gioco e quindi mi sono alterata.

Dopo il confronto tra le due donne, ha concluso Alfonso Signorini ricordando del "Vaffa" consegnatogli dalla Rossetti nel momento di furia: "Pensavo di aver raggiunto il record con la Bruganelli, ora anche tu mi mandi a fanc*lo".

Carolina Marconi contro Patrizia Rossetti e Wilma Goich: "Marce nel cuore"

Carolina Marconi è intervenuta nella questione dopo essere stata accusata di essere falsa. "Lei si mette in competizione continuamente, vede sempre chi ha il vestito più bello, chi è truccata meglio, chi mangia cosa. Tutti collaboriamo, non abbiamo la tranquillità di mangiare o bere un caffè che c'è lei dietro che ti tira le cose da mano" le parole della gieffina. Così è scoppiata la lite in salotto: "Tu non mi hai mai chiesto come stessi, mi sono sentita dire cose dietro per questo dico che siete false" la replica della Rossetti.

La Marconi è stata tirata ancora in ballo perché contraria al comportamento di Wilma Goich e Patrizia Rossetti: le ha incolpate in una clip mandata in onda di essere "Marce nel cuore", termine poi ripreso da Signorini. "Hai esagerato Carolina" ha commentato il conduttore, "Chiedo scusa" ha concluso la VIP.