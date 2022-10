Patrizia Rossetti insulta Pamela Prati nella notte al GF Vip, poi le parolacce a Signorini: “Vaf***” Notte movimentata all GF Vip dopo la puntata del 6 ottobre. Patrizia Rossetti ha litigato con Pamela Prati cui è stata concessa una camera singola con bagno privato. Furiosa, ha insultato il conduttore Alfonso Signorini.

Non accenna a placarsi la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Quanto accaduto a Marco Bellavia ha generato uno spiacevole effetto domino che, a meno di un mese dall’inizio di questa edizione, ha posto i concorrenti in una condizione di generico malcontento. Qualche effetto lo si è intravisto anche nella lite scoppiata tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati subito dopo la puntata del 6 ottobre. La conduttrice e regina delle televendite non ha nascosto la delusione legata all’ingiustizia che riteneva di avere subito quando era stata messa al televoto per le frasi pronunciate su Bellavia. Riteneva infatti di non meritare di essere sanzionata più degli altri. In questo stato d’animo, quando poche ore fa ha stabilito di avere subito una seconda ingiustizia, ha perso le staffe.

A scatenare la rabbia di Patrizia stata una richiesta avanzata da Pamela Prati e concessa dalla produzione del GF Vip. La ex diva del Bagaglino ha ottenuto una stanza singola con bagno privato, un’agevolazione che Patrizia non ha ricevuto e che l’ha fatta andare sui tutte le furie. “Perché lei si merita la camera singola?”, ha chiesto infastidita ma senza ancora rivolgersi direttamente a Pamela, “Allora sai cosa ti dico? Che domani mi levo dalle pa**e perché mi hanno già rotto i cogl***.Avere queste attenzioni per alcune persone e per altre no non va bene”. Quindi ha insultato direttamente il conduttore Alfonso Signorini: “Alfonso, mi hai fatto una promessa. Vai un poi’ a fan***”.

Poco dopo, ormai su tutte le furie, Patrizia ha cominciato ad alzare la voce per farsi udire proprio da Pamela, la destinataria del suo malcontento: “Fa queste scene di mer**. La conosco, è una che fa le scene e fa finta di svenire. Se voglio la camera per conto mio non vengo al Grande Fratello, me ne sto a casa mia”. È bastato un attimo perché gli animi si accendessero e le due donne finissero per litigare furiosamente. Le telecamere non hanno inquadrato la scena ma a raccontarla ci hanno pensato i loro coinquilini. “C’era Pamela che camminava e Patrizia ha cominciato a urlare ‘Ma questa vi sembra una che sta male? Guardatela’”, ha riferito Giaele De Donà che aveva assistito alla scena. La regia è quindi tornata a inquadrare Patrizia e ha trasmesso la parte finale della lite con Pamela che ha rinfacciato alla collega gli insulti ricevuti: “Non mi conosci e mi hi dato della falsa, mi hai chiamata ‘Belfagor’ e mi hai mandato a ca**re”.