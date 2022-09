Patrizia Rossetti al Gf Vip 7, il volto simbolo di Rete4 torna in tv: carriera e vita privata Patrizia Rossetti è la nuova concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ed arriva dopo un momento professionale certamente poco esaltante.

Patrizia Rossetti è uno storico volto della televisione, prima molto presente, soprattutto per le televendite che adesso prova a rilanciarsi grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7. È la nuova concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ed arriva dopo un momento professionale certamente poco esaltante. Unito a questo, c'è anche un momento privato condito dalla delusione: si è separata dal marito e prima di entrare nella casa del Gf Vip 7 ha confermato di essere single.

La carriera di Patrizia Rossetti, simbolo di Rete 4: da Sanremo alle televendite

Patrizia Rossetti ha una lunga carriera alle spalle. Pensare che il suo esordio arriva nel 1981 con il concorso "Una valletta per Sanremo". Grazie a questo concorso, condurrà il Festival di Sanremo l'anno successivo e in coppia con Claudio Cecchetto. Da quel momento, la carriera si impenna. Lavora con Pippo Baudo nello show Fininvest/Mediaset "Un milione al secondo" e poi diventa il volto rassicurante del pomeriggio di Rete 4. Nel 1989 lavorerà a "Bellezze al bagno", al talk show "Buona giornata" e poi "Domenica a casa nostra". Diventa una delle più presenti in televisione. Negli ultimi anni, anche in virtù della sua riconoscibilità a un pubblico più adulto per non dire anziano, ha fatto molte televendite.

Patrizia Rossetti e i reality: "Solo gli stupidi non cambiano idea"

Patrizia Rossetti ha già partecipato a due reality ed è stata la vincitrice di Pechino Express 2018 in coppia con Maria Teresa Ruta, su cui aveva fatto discutere una sua affermazione precedente. Patrizia Rossetti aveva sempre pensato di non partecipare ai reality show, lei che oltre Pechino Express aveva già partecipato alla Fattoria: "Ho deciso di partecipare perché solo gli stupidi non cambiano idea. Sono una persona che ama la compagnia e voglio capire se è vero che, come hanno affermato alcuni concorrenti delle precedenti edizioni, la sensazione che si avverte dentro la casa del GF sia quella di sentirsi dentro una bolla".

Leggi anche Chi è Soraia Allam Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino al GF Vip 7

Il matrimonio e la separazione da Rudy Londoni

Patrizia Rossetti è stata sposata con Rudy Londoni che ha conosciuto durante una telepromozione. Lui era il cameraman: "Era partito un filmato e la mia cagnolina Kylie (l’ho chiamata così in onore della Minogue) si era nascosta dietro la sua telecamera. Lui si è offerto subito di tenermela”. Il matrimonio è poi finito a causa di un tradimento di lui e lei ha deciso di tornare a essere felice: "Ho iniziato a sentirne la pesantezza. A qualsiasi età si deve ricominciare", aveva dichiarato a Verissimo.

La vita privata di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti è single, come ha dichiarato nel corso del Grande Fratello Vip. Sono quattro anni che non frequenta nessuno, anzi preferisce restare sola. Nella casa ha raccontato: “Ho preso le corna e di più. L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio”.