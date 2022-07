Arisa si trasforma in una dark lady: abbina l’abito cut-out al cappello con la visiera Arisa è volata ad Alghero per un concerto e ne ha approfittato per trasformarsi in una dark lady. Ha puntato sul trend degli abiti cut-out, completando il look glamour con un cappellino con la visiera.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate di Arisa è ricca di impegni: complice il lancio della hit Tu mí perdícíon presentata qualche settimana fa con un inedito scatto senza veli, la cantante sta girando l'Italia tra esibizioni e concerti. Ha partecipato al Tim Summer Hits (con tanto di abito fiammante), ha visitato Napoli e Procida, dove ha posato in costume, e ora è volata ad Alghero. Poco prima di esibirsi live è diventata protagonista di un servizio fotografico all'insegna del glamour. La cantante si è trasformata in una vera e propria dark lady osando con un sensuale abito cut-out. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha completato il look fashion con un cappellino con la visiera in pieno stile streetwear.

L'abito con i tagli di Arisa

Cosa ha indossato Arisa per lo shooting ad Alghero? Si è affidata allo stilista Salvatore Vignola, che ha firmato per lei un look total black all'insegna della sensualità. La cantante ha fasciato le forme con un abito cut-out aderente, un modello monospalla con la gonna al ginocchio, una serie di tagli irregolari lungo la silhouette e degli anelli in pieno stile anni '90 su décolleté e fianchi. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivali cuissardes coordinati, ovvero sempre nello stesso tessuto lucido nero: sono così alti che vengono coperti dalla gonna e sembrano essere parte integrante del vestiti. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Il cappello con la visiera degli LA Dodgers.

Arisa in Salvatore Vignola

Arisa è tornata ai capelli corti

È ormai da anni che Arisa cambia hair look con estrema frequenza e sui social ha rivelato anche il motivo: soffre di tricotillomania e la cosa la costringe a puntare su tagli rasati o cortissimi. Di recente, però, aveva trovato una soluzione super fashion, delle extension pensate proprio per chi ha problemi ai capelli. Dopo aver portato la chioma lunga per diversi mesi, ora è tornata al pixie cut, anche se qualche giorno fa aveva aggiunto un tocco di originalità all'acconciatura con delle micro treccine extra long. Insomma, la cantante sembra proprio non trovare pace quando si parla di capelli: quale sarà il suo prossimo colpo di testa per l'estate?