Giorgia Soleri in Puglia con Damiano: in vacanza è una dark lady con cut-out sul seno e borsa piumata Giorgia Soleri si sta godendo le vacanze estive in giro per l’Italia ma solo nelle ultime ore ha raggiunto il fidanzato Damiano David in Puglia. Per una serata romantica ha puntato tutto su un look da dark lady con cut-out sul seno e borsa di piume.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è entrata nel pieno e tutti sono alle prese con le ferie o con i preparativi per le vacanze alle porte. Le star non fanno eccezione, anche se molte di loro sono partite ormai da settimane, documentando tutto sui social e facendo invidia ai fan rinchiusi ancora in ufficio. Giorgia Soleri è tra loro e, dopo aver visitato prima Salerno per il Giffoni, poi Minorca per un viaggio con le amiche, ora è sbarcata in Puglia. È proprio qui che si è "riunita" al fidanzato Damiano David, il frontman dei Maneskin, scattandosi un selfie al naturale nel momento dell'incontro. Cosa ha indossato per la serata romantica in sua compagnia? Si è trasformata in una dark lady con un "look overdressed".

Il selfie al naturale di Damiano e Giorgia Soleri

Giorgia Soleri e Damiano David sono la coppia dell'anno: sono usciti allo scoperto dopo il successo mondiale del cantante e da allora non ci pensato su due volte a immortalarsi fianco a fianco. Nelle ultime ore si sono riuniti dopo gli innumerevoli impegni lavorativi e ne hanno approfittato per dedicare ai fan un selfie al naturale. Lei ha la frangetta spettinata e il viso raggiante, lui mostra il brillantino sul dente con una smorfia rock: nessuno dei due ha un filo di trucco sul viso ma, nonostante ciò, sono entrambi bellissimi. Si sono taggati in Puglia ma non hanno specificato con precisione il luogo scelto per la vacanza di coppia, l'unica cosa certa al momento è che sono finalmente insieme.

Giorgia Soleri e Damiano David in vacanza

Il look overdressed di Giorgia Soleri

Al motto di "Overdressed is my only dress code" Giorgia Soleri ha mostrato il look total black scelto per la serata vacanziera. Si è trasformata in una sensuale dark lady con un lungo e sinuoso abito nero, un modello aderente e drappeggiato sul davanti, con le maniche lunghe e un maxi taglio cut-out sul seno.

Giorgia Soleri con l’abito cut–out

Per completare il tutto ha scelto una borsetta piumata in tinta e un fiammante rossetto rosso ciliegia. Ha poi detto addio agli space bun sfoggiati qualche giorno fa ed è tornata al caschetto liscio e scuro con la micro-frangia che da sempre la contraddistingue. Chi ha detto che per essere trendy in estate bisogna scoprirsi? La Soleri è andata in controtendenza e il risultato è stato super fashion.