Giorgia Soleri cambia look per le vacanze: space bun e peli sotto le ascelle in vista Giorgia Soleri ha dato il via alle sue vacanze e lo ha fatto con una nuova acconciatura. Ha sfoggiato degli adorabili space bun e non ha perso occasione per rivelare i peli sotto le ascelle.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è entrata nel vivo e sono molte le celebrities che sui social documentano ogni dettaglio delle loro vacanze da sogno. Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, è solo l'ultima a essersi "unita al club" e, come dimostrato dalle foto e dai video mostrati, ha lasciato spazio al totale relax da qualche giorno a questa parte. Ne ha approfittato per rivelare il suo nuovo look: per la bella stagione ha detto temporaneamente addio al caschetto extra liscio e ha sfoggiato degli adorabili space bun, i micro chignon in stile Sailor Moon. Non ha rinunciato, però, a uno dei tratti distintivi della sua immagine: i peli sotto le ascelle lasciati in bella vista.

La nuova acconciatura di Giorgia Soleri

Siete alla ricerca di un'acconciatura glamour, fresca e facile da realizzare per l'estate? Potete prendere ispirazione da Giorgia Soleri, che sui social ha mostrato il suo hair look inedito. Se fino ad ora aveva quasi sempre tenuto il suo caschetto scuro sciolto, ora ha legato la chioma in due space bun sbarazzini, lasciando la micro frangia libera. Come realizzare la pettinatura "spaziale"? Basta dividere la chioma in due parti come se si volessero fare delle trecce alte, solo che bisogna legare il tutto in due micro "cipolline". Il risultato sarà trendy e originale proprio come mostrato dalla fidanzata di Damiano.

Giorgia Soleri con i codini da Sailor Moon

Giorgia Soleri con peli e smagliature in vista

Nella didascalia del post Giorgia ha scritto: "Mia mamma: che faccia da vacanza che hai! Non so cosa voglia dire ma lo prendo come un complimento", lasciando intendere che per lei le ferie sono ufficialmente partite. Non per questo, però, ha rinunciato a uno dei suoi tratti distintivi: i peli sotto le ascelle lasciati in bella vista. Complice il top nero scollato, la Soleri ha anche rivelato delle smagliature sul seno, confermandosi ancora una volta paladina di body positivity. Così facendo ha dato prova di essere un'icona di bellezza e di stile libera che non intende lasciarsi sopraffare da stereotipi e tabù.