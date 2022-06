Damiano e Giorgia Soleri in versione casual: mostrano i tatuaggi (e i peli sotto le ascelle) Damiano David dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri hanno condiviso sui social un’inedita foto di coppia. I due appaiono adorabili in versione casual e non esitano a mettere in mostra i tatuaggi (e i peli sotto le ascelle).

A cura di Valeria Paglionico

Fino a qualche tempo da non si conosceva nulla della vita privata di Damiano David dei Maneskin ma da quando ha raggiunto il successo internazionale ha presentato ufficialmente la sua fidanzata. Si tratta di Giorgia Soleri, una influencer, icona di stile e attivista diventata ancora più famosa sui social dopo l'annuncio del cantante. Ora che finalmente i due sono usciti allo scoperto non possono fare a meno di sostenersi a vicenda e di posare fianco a fianco su Instagram. L'ultimo scatto di coppia li mostra in una inedita versione casual: tra abbracci, smorfie e tatuaggi in mostra sono letteralmente adorabili.

Il selfie di coppia di Damiano e Giorgia Soleri

A quale coppia non è mai capitato di scattarsi un selfie allo specchio nei camerini di un negozio? Damiano e Giorgia Soleri lo hanno fatto, dando prova di essere rimasti dei ragazzi assolutamente "normali" al di là della notorietà. I due hanno lasciato temporaneamente nell'armadio gli abiti griffati, gli accessori griffati e i make-up marcati, per il tranquillo pomeriggio di coppia hanno puntato sullo stile casual. T-shirt bianca, pantaloni oversize in beige e occhiali da sole al collo per lui, crop top nero e jeans baggy per lei: Damiano e Giorgia si sono divertiti tra smorfie, abbracci e "corna rock". Entrambi hanno lasciato in vista i numerosi tatuaggi che hanno sul corpo, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati soprattutto i peli sotto le ascelle dell'influencer.

Il selfe di coppia di Damiano e Giorgia

Giorgia Soleri è paladina femminista

Giorgia Soleri non ha mai nascosto di aver detto no alla ceretta, anzi, da tempo è diventata una paladina femminista. Mostra i peli sotto le ascelle con orgoglio, proprio come ha fatto nella foto di coppia con Damiano, così da dimostrare a tutti che non c'è assolutamente nulla di "scandaloso" nel lasciare i peli in vista sul corpo, dalle ascelle alle gambe. L'obiettivo? Dimostrare che ogni donna è libera di fare ciò che vuole, che può ribellarsi agli stereotipi senza avere paura del giudizio altrui. Certo, guardando i commenti cattivi che riceve dagli haters, è evidente che c'è ancora tanta strada da fare, ma Giorgia sembra essere super determinata: è arrivato il momento di combattere ogni tipo di tabù legato alla depilazione.