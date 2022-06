Giorgia Soleri in versione caramella: rifiuta le convenzioni con ascelle e sopracciglia non depilate Giorgia Soleri ama i look total pink. Anche in versione caramella ha detto no alla depilazione, bella e a proprio agio con ascelle e sopracciglia al naturale.

A cura di Giusy Dente

Giorgia Soleri in Reverse

È il rosa, il colore di Giorgia Soleri. In queste settimane, in cui è impegnatissima col tour di presentazione del suo primo libro, lo ha eletto a protagonista di tutti i suoi outfit agli eventi: rosa in tutte le sue sfumature! La modella e influencer ha pubblicato una raccolta di poesie e ogni appuntamento coi suoi lettori è caratterizzato da look total pink. Questo è stato il filo conduttore del suo stile anche ai Diversity Media Awards 2022, dove ha ritirato il premio di Creator dell'anno. "Dopo una vita in nero ho scoperto i colori" ha commentato in occasione della sfilata Moschino della recente Milano Fashion Week, in cui ha stupito tutti in versione arcobaleno.

Giorgia Soleri in Reverse

Giorgia Soleri e la passione per il rosa

"Mi hanno detto che sarei potuta diventare qualsiasi cosa, così sono diventata una caramella": Giorgia Soleri continua con lo stile total pink. Questa è la nuance del momento, protagonista sulle passerelle, delle collezioni delle principali Maison, amatissima dalle celebrities. È molto gettonata anche nei make up look: fucsia, rosa bubblegum e magenta spopolano su unghie, labbra, occhi e guance. Se ne è fatta conquistare anche Giorgia Soleri, che infatti ha completato il suo outfit rosa proprio con un trucco della stessa nuance.

in foto: abito Reverse

Ha indossato un maxiabito floreale di Reverse con base a volant, scollo rettangolare elasticizzato, maniche ad aletta. Sul sito ufficiale del branbd costa 79,99 euro. Rosa anche l'originale make up della modella, che sperimentato usando come focus gli occhi: ombretto rosa, mascara sulle ciglie e strass applicati appena sotto l'angolo esterno. Il make up gioiello è il trend del momento, perfetto per l'estate perché dona luce, è il tocco prezioso per non essere banali. Al collo, si nota la collana Cupido di Chiara Ferragni Collection. Costa 99 euro. Bella e sicura di sé, ha lasciato le ascelle non depilate e le sopracciglia folte.

Leggi anche Giorgia Soleri con le ascelle non depilate rivendica la sua libertà: non dobbiamo piacere sempre

Giorgia Soleri col make up gioiello

Giorgia Soleri, pelosa e orgogliosa

Giorgia Soleri ha abbandonato l'ossessione per l'approvazione altrui: più che piacere a tutti, vuole accettarsi e stare in pace con se stessa, senza che siano stereotipi e canoni sociali a decidere per lei. È un esempio di donna libera che si ribella alle convenzioni. Le sue ascelle non depilate sono la rivendicazione a riappropriarsi del proprio corpo perché non è proprietà altrui, a svincolarlo dalla costante sessualizzazione, al dover risultare piacenti a tutti i costi.