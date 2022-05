Il make up gioiello dell’estate 2022: tutti i segreti per realizzarlo Perle, strass e decorazioni 3D sono al centro dell’attenzione: il trucco di tendenza per l’estate 2022 è il make up gioiello. Scopri i look da copiare alle star e come realizzarlo.

A cura di Federica Ambrogio

Dua Lipa

Dal red carpet di Cannes alle passerelle di alta moda, il trend dell'estate 2022 è il make up gioiello: strass, perle, decorazioni luminose e preziose vengono applicate sul viso per dare luce e un tocco estroso al trucco. Dalla sfilata di Fendi al look di Andie MacDowell alla Croisette la tendenza trucco della bella stagione osa, dai piccoli tocchi di luce agli strass su tutto ill viso. Scopri nella gallery i look più belli da copiare alle star, da Dua Lipa a Cara Delevingne e i cosmetici per realizzare il tuo make up gioiello.

Strass e perle per il make up dell'estate 2022

Da quando Peter Philips ha creato per Fendi un make up gioiello con i volti delle modelle ricoperti di strass la tendenza trucco dell'estate 2022 è eslposa: il make up si realizza con strass, perle, decorazioni brillanti e luminose. Se per tutti i giorni il look da sfilata è too much puoi ispirarti alle idee proposte dalle star: sull'ultimo red carpet di Cannes Andie MacDowell ha sfoggiato un beauty look creato con strass verde smeraldo applicati vicino alla rima inferiore delle ciglia, in abbinamento al suo abito Prada: un'idea perfetta per dare un tocco di colore e luce al tuo look. Se vuoi indossa invece un look più soft puoi prendere ispirazione dal trucco che ha sfoggiato Vanessa Hudgens qualche settimana fa, con microperle applicate appena sopra la piega dell'occhio.

Come si realizza il make up gioiello più trendy dell'estate

Al contrario di quanto si possa pensare, realizzare il make up gioiello è piuttosto semplice. Potrà essere invece più difficile sopportare gli strass e le applicazioni: a seconda di dove sceglierai di applicarle infatti, potranno essere più fastidiose e meno durature. Sconsigliamo quindi di replicare il look indossato da Cara Delevingne al Met Gala, dove la sua palpebra era completamente ricoperta di strass e decorazioni 3D multicolor. Per creare il trucco più trendy dell'estate avrai bisogno principalmente delle decorazioni: strass, microperle e stelline saranno perfette, che siano argentate, dorate oppure multicolor. Le decorazioni potranno essere adesive, pronte per essere applicare sul viso, oppure in caso contrario avrai bisogno della classica colla per ciglia finte da utilizzare sul retro della tua applicazione per farla aderire sulla pelle.

Una volta scelte le tue decorazioni non dovrai fare altro che applicarle sul viso: potrai decorare la linea inferiore delle ciglia oppure la palpebra fissa, appena sopra la piega dell'occhio, con una linea di strass. Se prediligi i look più semplici ed essenziali potrai invece applicare la tua decorazione nell'angolo interno ed esterno dell'occhio per impreziosire il tuo look. Per un trucco perfetto per le serate estive invece, potrai utilizzare le due decorazioni anche per decorare gli zigomi, applicando strass e decorazioni 3D al posto dell'illuminante.