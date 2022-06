Giorgia Soleri cambia stile alla sfilata di Moschino: “Dopo una vita in nero ho scoperto i colori” Giorgia Soleri era alla sfilata Moschino della Milano Fashion Week. Ha stravolto il suo stile lasciando a casa gli abiti neri e abbracciando un look colorato.

A cura di Giusy Dente

Giorgia Soleri in Moschino

Jeremy Scott nel realizzare la collezione uomo Primavera-Estate 2023 di Moschino si è rifatto a un immaginario che ha caratterizzato la sua infanzia, quello delle illustrazioni di Tony Viramontes. Ha trasferito su camicie, pantaloni, T-shirt, top e abiti quelle disegni e quelle stampe coloratissimi, celebrando non solo il talento dell'artista ma anche le suggestioni che quando era bambino gli suggerivano i suoi lavori. Lo show di Moschino, nell'ambito della Milano Fashion Week Men's 2022, si è svolto nel quartiere Bovisa, tra edifici industriali nei pressi del Politecnico. Tra i presenti, c'era anche Giorgia Soleri.

Giorgia Soleri alla sfilata di Moschino

"Dopo una vita di eyeliner e vestiti neri, ho scoperto che i colori mi piacciono da impazzire": Moschino è riuscito in un'impresa titanica, imprimendo al look di Giorgia Soleri uno stile davvero inedito. La modella forse era già sulla buona strada in questo periodo della sua vita, propensa a dare un tocco nuovo ai suoi outfit. Lo dimostra la predilezione per il fucsia che ha palesato in tante occasioni, di recente.

in foto: top Moschino

Lo ha eletto a colore protagonista di tutti i look agli eventi di presentazione del libro di poesie che ha segnato il suo debutto come scrittrice. Ed era vestita in total pink anche quando ha ritirato il premio di Creator dell’anno ai Diversity Media Awards 2022. Ma alla sfilata Moschino è andata oltre, sia con l'abbigliamento che col makeup. L'influencer ha indossato un completo del brand davvero originale. La parte superiore è un crop top dallo scollo quadrato realizzato in cotone trapuntato, con patchwork di animali illustrati e impreziosito da ricami con perline e paillettes fatti a mano.

in foto: borsa Moschino

Costa sul sito della Maison 2900 euro. Lo ha abbinato a una minigonna ugualmente decorata con perline e con lo stesso pòatchwork di animali su tutta la superficie. A completare l'outfit della modella, borsa dello stesso brand: di forma trapezoidale, l'accessorio lilla è caratterizzato da perline e paillettes all over ricamate a mano, con aggiunta di un'ape e un fiore. La mini bag rigida, con tracolla a catena e manico, costa 950 euro.

Giorgia Soleri alla sfilata di Moschino

Ha poi aggiunto sandali fucsia con incroci sui piedi e lacci intorno alle caviglie, un paio di occhiali con montatura rosa e gioielli d'oro. Coloratissimo anche il makeup (firmato Mulac), con occhi in primo piano: ombretto turchese protagonista. Tra i likes alla foto, spicca quello del fidanzato Damiano David, ma anche i fan si sono complimentati con lei per questo stile così fresco e colorato.