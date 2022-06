Giorgia Soleri mostra le sopracciglia non depilate: è icona libera che si ribella alle convenzioni Giorgia Soleri è tornata a essere paladina di body positivity. Sui social ha posato in primissimo piano con le sopracciglia non depilate, dando prova di essere un’icona libera che vuole ribellarsi alle convenzioni.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche tempo a questa parte si parla molto di Giorgia Soleri e non solo perché è "uscita allo scoperto" rivelando di essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha anche dimostrato di avere una personalità forte e di essere tra le influencer che più si occupano delle questioni sociali su Instagram. Ha raccontato la sua terribile lotta contro la vulvodinia, partecipando anche a convegni ed eventi nazionali sul tema, ed è diventata paladina di body positivity. Sia sui social che nella vita "reale" si ribella a ogni tipo di stereotipo di bellezza, dando prova del fatto che non bisogna necessariamente adeguarsi alle convenzioni. Da dove è partita la sua "battaglia"? Dai peli in vista, che non esita a mostrare nelle foto postate online.

Il selfie "libero" di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri è molto attiva sui social, sul profilo ufficiale documenta ogni dettaglio della sua vita privata, dagli eventi professionali alle serate rilassate passate col gatto, fino ad arrivare ai dolci momenti di coppia con Damiano. Di recente, al motto di "Carico foto mentre aspetto la consegna della pizza", si è immortalata in primissimo piano, mettendo in mostra tutta la sua bellezza. Canotta con le spalline sottili, orecchini a cerchio, due collane con le perle coordinate, una chocker, una più lunga: Giorgia ha guardato dritto in camera con fare serio e sensuale, incantando tutti con gli occhi profondi e le ciglia lunghissime. Il dettaglio che non è passato inosservato? Non ha depilato le sopracciglia.

Giorgia Soleri e la lotta agli stereotipi

Il trend del momento è quello di portare le sopracciglia doppie e folte ma non è per questo che Giorgia Soleri le ha lasciate "al naturale". Il suo gesto è di ribellione, una forma di lotta alle convenzioni e agli standard di bellezza comunemente accettati. Ha lasciato la peluria incolta sia al centro delle sopracciglia che sulle arcate e non se ne vergogna affatto, anzi, va fiera di mostrarla in primo piano sui social. Non è la prima volta che fa una cosa simile, già in passato si è lasciata immortalare con i peli sotto le ascelle in vista, anche se la cosa l'ha fatta ritrovare sommersa dai commenti e dalle offese degli haters. Nonostante ciò, continua a essere una paladina di body positivity, un'icona libera che non teme i giudizi e che vuole dire basta agli stereotipi. In quante si sentiranno ispirate dalla sua scelta?