Giorgia Soleri in vacanza con Damiano: il primo look balneare è il bikini zebrato Giorgia Soleri è in vacanza col fidanzato Damiano David, si trovano in Puglia. Il primo look balneare è un costume animalier (con peli delle ascelle in vista).

A cura di Giusy Dente

Dopo un anno particolarmente intenso, ricco di concerti in ogni parte del mondo, è giunto il momento del relax anche per Damiano dei Maneskin. Finalmente ha potuto raggiungere la sua fidanzata, Giorgia Soleri: ora sono insieme in Puglia. Anche per l'influencer i mesi passati sono stati ricchi di impegni professionali: la pubblicazione del primo libro di poesie l'ha fatta viaggiare in diverse città, per presentare al pubblico questo lavoro per lei così importante, coronazione di un sogno di vecchia data. Ma ora è tutto momentaneamente in stand by, tutto il resto può aspettare: è il momento di godersi la vacanza di coppia.

I look di Giorgia Soleri in vacanza

Il colore preferito di Giorgia Soleri è il nero, che ha scelto anche per sfilare sul red carpet del Giffoni Film Festival: un abito sottoveste leggermente drappeggiato con spalline sottili. Ma di recente ha sperimentato di più coi colori e ha proposto in diverse occasioni look trendy all'insegna del rosa e del fucsia: queste nuances sono state il filo conduttore delle presentazioni del libro La signorina nessuno.

In vacanza col fidanzato Damiano David si è lasciata nuovamente conquistare dal nero. Ha sfoggiato, per una serata romantica in riva al mare pugliese, un abito da dark lady con dettaglio cut-out sul seno, completando il look con un borsa piumata e aggiungendo un rossetto rosso fuoco per dare un tocco di colore. Se di sera non rinuncia al glamour, di giorno a vincere sono la comodità e la semplicità: bikini, capelli mossi dal vento, niente make-up e via!

Giorgia Soleri in bikini

Il primo look balneare di Giorgia Soleri, in vacanza col fidanzato Damiano David, è un bikini in stampa animalier. Il due pezzi zebrato black and white è composto da un tanga arricciato con laccetti sui fianchi e reggiseno a triangolo, con laccetti dietro alla nuca e sulla schiena.

Questi giorni sono per la coppia di totale relax: stanno portando fan e follower nella loro quotidianità ma senza esagerare. Sono sempre stati molto legati alla loro privacy di coppia, pur consapevoli di essere personaggi pubblici in vista e soprattutto amatissimi dal rispettivo pubblico. Se da un lato il cantante grazie alla sua musica ha conquistato un successo che va ben oltre i confini nazionali, l'influencer e scrittrice è molto seguita soprattutto per le tematiche affronta sui social con grande onestà e autenticità.

Ha condiviso la sua battaglia contro la vulvodinia, si sta ancora battendo affinché per questa e altre malattie "invisibili" ci siano le giuste tutele e affinché le pazienti non vengano lasciate sole. Ultimamente si sta concentrando molto sulla lotta al patriarcato e a certi stereotipi di bellezza che rischiano di intossicare il rapporto con se stessi e col proprio corpo, perché si è perennemente concentrati a inseguire canoni imposti.

Lei si è liberata di queste ossessioni e ha scelto di non adeguarsi a tutte le convenzioni, preferendo decidere autonomamente sul proprio corpo. Ecco perché rivendica la scelta di depilarsi o meno: nessun obbligo. Anche in vacanza ha mostrato orgogliosa le ascelle non depilate. La sua non è una moda né un'imposizione, è semplicemente il suo modo di vivere che non va giudicato e criticato gratuitamente.