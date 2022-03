Damiano col cappello, Giorgia Soleri con i maxi cerchi: i look di coppia sono coordinati e rock Damiano David dei Maneskin è innamoratissimo della fidanzata Giorgia Soleri e sui social non perde occasione per dimostrarlo. I nuovi scatti di coppia, infatti, sono in coordinato con degli adorabili look dall’animo rock.

A cura di Valeria Paglionico

Damiano David è in America con i Maneskin, di recente è tornato sul palco con la band in occasione degli iHeartRadio Music Awards e ha letteralmente spopolato con il suo look in pelle e borchie. Sebbene fino a qualche tempo fa avesse sempre preferito mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, nell'ultimo anno ha deciso di uscire allo scoperto presentando pubblicamente la fidanzata Giorgia Soleri. Nelle ultime ore ha approfittato di una pausa lavorativa per passare una giornata romantica in sua compagnia, non perdendo occasione per scattarsi alcuni adorabili scatti di coppia.

Il look casual di Damiano dei Maneskin

Siamo sempre stati abituati a vedere Damiano David sul palco con pantaloni di pelle, camicie trasparenti, completi colorati e originali collane dallo stile bondage, ma nella vita "reale" i suoi look sono un tantino diversi da quelli "di scena". Lo ha dimostrato negli scatti di coppia realizzati con Giorgia Soleri, nei quali, oltre ad apparire senza neppure un filo di trucco sul viso, si è mostrato anche in un'inedita versione casual. Ha indossato una semplice t-shirt bianca, l'ha abbinata a un chiodo di pelle total black decorato con delle spille sul bavero e ha completato il tutto con un cappellino con a visiera.

Giorgia Soleri veste in coordinato con Damiano

Il dettaglio che è balzato subito all'occhio negli scatti di coppia di Damiano e Giorgia è che sono vestiti in coordinato, ovvero entrambi in black&white. La fidanzata del cantante ha infatti sfoggiato una camicetta di pizzo bianco, un modello a collo alto, con le maniche lunghe e leggermente trasparente. Ha poi portato la giacca nera poggiata sulle spalle e gli occhiali da sole sul capo come se fossero un cerchietto. Non ha rinunciato ai maxi cerchi argentati, accessorio che ha aggiunto un ulteriore dettaglio rock all'outfit. I due si sono scambiati baci e tenerezze di fronte la telecamera dello smartphone, dando prova di essere innamoratissimi e super affiatati.