I Maneskin tornano sul palco in rosa e nero: trionfano agli iHeartRadio Music Awards coi look di pelle I Maneskin sono tornati sul palco, lo hanno fatto per gli iHeartRadio Music Awards 2022, dove hanno trionfato nella categoria Best New Alternative Artist. Per l’occasione sono rimasti fedeli alla passione per lo stile genderless sfoggiando dei look coordinati in rosa e nero.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si sono tenuti a Los Angeles gli iHeartRadio Music Awards 2022, i premi dedicati alla musica più suonata nel circuito radiofonico americano iHeartRadio, e gli ospiti che hanno calcato il palco e il red carpet sono stati moltissimi, da J.Lo a Olivia Rodrigo. A trionfare nella categoria Best New Alternative Artist sono stati "a sorpresa" gli italianissimi Maneskin, che sono riusciti a battere Willow Smith, Clairo, Girl in Red e Cannons. Oltre a essersi esibiti sulle note di Beggin e I wanna be your slave, hanno anche dimostrato per l'ennesima volta di essere icone di stile libere e genderless: ecco tutti i dettagli dei loro look neri e rosa.

I Maneskin in pelle e borchie sul palco

I Maneskin sono stati tra i trionfatori degli iHeartRadio Music Awards 2022 e, come ormai da tradizione, non hanno rinunciato alla loro passione per la moda genderless durante la performance. A curare i look di tutti i membri della band è stato ancora una volta Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci, che è riuscito a far emergere il loro animo rock con stile e audacia. Li avevamo lasciati ai Brit Awards in latex, ma per il gran ritorno sul palco dopo un breve periodo di pausa Damiano&Co. si sono vestiti in coordinato in nero e rosa, dimostrando così che il pink è un colore capace di superare i tabù e di andare al di là del genere.

I Maneskin in Gucci

Damiano col collarino bondage, Victoria in total black

Il frontman Damiano ha sfoggiato un completino di pelle total black tempestato di borchie, con bermuda e giacca a chiodo portata a petto nudo ma con un audace collarino dal mood bondage. Victoria ha seguito il suo esempio abbinando pantaloni a zampa e bustier dallo stile sadomaso (sempre in nero e con le borchie), mentre Thomas e Ethan hanno osato con il rosa. Il batterista ha indossato pantaloni di raso total pink e gilet di pelle, mentre il chitarrista ha preferito pantaloni stringati e giacca over a righe che vanno dal rosa pastello al fucsia. Insomma, i Maneskin non hanno rivali quando si parla di glamour ed è proprio questo uno dei tanti segreti del loro successo planetario.