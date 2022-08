Giorgia Soleri e Damiano David, in vacanza vince la semplicità: look di coppia con le maglie bianche Giorgia Soleri e Damiano David si stanno godendo le vacanze in Puglia. Hanno sfoggiato un look coordinato: canotta bianca per lei, T-shirt bianca per lui.

A cura di Giusy Dente

Giorgia Soleri e Damiano David stanno trascorrendo le vacanze estive in Puglia. Nei mesi scorsi hanno avuto poche occasioni per stare insieme, dati i rispettivi impegni professionali che li hanno tenuti molto occupati e distanti. Da un lato l'influencer si è lanciata in una nuova avventura: ha fatto il suo debutto come scrittrice, pubblicando il primo libro di poesie. Con gioia, ha avuto modo di dedicarsi ai suoi lettori presentando la raccolta in diverse città italiane, viaggiando molto e confrontandosi col suo pubblico. Dall'altro lato, il cantante è stato presissimo da concerti in ogni parte del mondo. I Maneskin ormai godono di un successo che va ben oltre i confini nazionali ed europei: la band ha infiammato il Lollapalooza di Chicago e ancora prima il famoso Coachella in California. Ma ora è tempo di una pausa.

L'estate di Giorgia e Damiano

Giorgia Soleri durante le presentazioni de La signorina nessuno ha incantato i suoi lettori con look sempre diversi, ma con un filo conduttore: il colore. Ha scelto sempre il rosa, in sue diverse sfumature. È stata una novità, per lei stessa, la quale ha ammesso di aver sempre avuto una predilezione per i look dark e total black. Ultimamente, invece, si è divertita a giocare e sperimentare di più con l'abbigliamento. In vacanza l'influencer preferisce sicuramente la comodità, ma senza rinunciare a un tocco di stile personale.

L'abbiamo vista indossare l'amato nero, per una serata romantica col fidanzato: un abito con dettaglio cut-out sul seno abbinato a borsa di piume e con un rossetto rosso fuoco sulle labbra. Ma quando si tratta di stare in spiaggia, vince la semplicità del look acqua e sapone: in costume senza un filo di trucco e coi capelli al vento. In queste giornate la sua presenza sui social si è ridotta: si sta concentrando intensamente sul tempo assieme al fidanzato, senza dimenticare di condividere coi fan e follower (che li sostengono sempre) alcuni dei momenti salienti.

Giorgia e Damiano vestono coordinato

Per una passeggiata giornaliera alla scoperta delle bellezze della Puglia, la coppia ha scelto un look coordinato. Entrambi hanno scelto capi must have dell'estate: T-shirt bianca per lui e canotta dello stesso colore per lei. In entrambi i casi, si tratta di scelte non solo pratiche, ma anche di tendenza. Da un lato, la T-shirt bianca è il capo che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba, proprio perché versatile, economica, perfetta per ogni abbinamento da giorno o da sera.

Dall'altro lato, la canotta bianca è il jolly perfetto tornato prepotentemente alla ribalta, amatissimo dalle celebrities. Spopola in particolare questa stagione: è la protagonista dei look per la Primavera/Estate 2022 delle principali Maison. Chiara Ferragni l'ha indossata senza reggiseno, come rivendicazione di libertà; Emma Marrone l'ha scelta per il look minima sfoggiato nel giorno del compleanno. Damiano ha completato il look con un paio di pantaloni neri mentre Giorgia Soleri con dei pantaloni palazzo grigi a vita alta.

Anche in vacanza la modella ha messo da parte ceretta e rasoio. Da tempo rivendica il diritto di scegliere liberamente sul proprio corpo, senza che a decidere per lei siano stereotipi di bellezza imposti. Non vuole essere schiava delle malsane ossessioni per la perfezione propagandate nelle pubblicità, dove i peli sono una quasi una colpa, una vergogna. Lei al piacere a tutti i costi preferisce essere felice a modo suo.