Arisa cambia look: la nuova trasformazione è con extension lunghissime e treccine Arisa non ha resistito a lungo, senza cambiare look: ha detto addio ai capelli corti e ha scelto delle maxi extension con treccine.

A cura di Giusy Dente

"Ecco i miei capelli veri, tutta l’estate sarò così" aveva annunciato Arisa il mese scorso. La cantante ha un rapporto complesso coi suoi capelli, protagonisti di frequenti cambi look, anche drastici. Nel corso del tempo ha sperimentato davvero di tutto, non solo per la sua indole trasformista, ma anche per necessità. Soffre infatti, come ha dichiarato lei stessa, di tricotillomania: questo disturbo la porta a volte a strapparsi ciocche da sola, costringendola poi a rasare la chioma del tutto o a portarla molto corta, per scongiurare il rischio di dermatiti o alopecia, due possibili conseguenze del problema. Di recente fan e follower l'hanno vista coi capelli lunghi rosa un po' in versione Barbie girl, poi coi capelli corti castani (il suo colore naturale), ma anche con le extension: le ama particolarmente. E infatti, nonostante la promessa del mese scorso, non ha resistito al loro fascino!

Arisa in vacanza col nuovo look

Per Arisa è ufficialmente cominciata l'estate. Si sta concedendo un po' di meritato riposo dopo un periodo che l'ha vista in prima fila su tanti fronti, davvero denso dal punto di vista professionale. Si è cimentata con la danza a Ballando con le stelle, conquistando anche la vittoria in coppia con Vito Coppola. Ma ha portato avanti anche importanti progetti musicali.

È da poco uscito il suo nuovo singolo tu mí perdícíon, che ha presentato sui social a fan e follower in una veste audace, da donna libera e autentica quale è, senza più condizionamenti. Dopo la prima foto in bikini dell'estate 2022, scattata a Napoli dove si è recata per motivi di lavoro, ha poi cominciato a testimoniare sui social un nuovo viaggio di cui non ha rivelato molti dettagli.

"Qualcosa di nuovo in arrivo" ha scritto nelle Instagram Stories, in cui compare assieme a un gruppo nutrito di persone. Impossibile non notare la sua nuova (ennesima!) trasformazione: eccola con la frangia e ancora una volta con le extension extra long, ma tra la chioma spiccano anche delle treccine impreziosite da perline di metallo.

Di recente anche Elodie ha stupito i fan con le extension lunghissime; prima di lei si era lasciata conquistare da questo hair look estivo anche Soleil, sbarcata per la seconda volta in Honduras con una cascata di micro treccine sulla testa. Il nuovo hair look di Arisa le dona un aspetto ribelle e selvaggio: cosa bolle in pentola?