Arisa, la prima foto in bikini dell’estate: segue il trend del costume con gli anelli L’estate è arrivata anche per Arisa che, complice un progetto lavorativo a Napoli, ha sfoggiato il suo primo bikini dell’anno sui social. Ha indossato un due pezzi monocromatico, rivelando il dimagrimento drastico degli ultimi mesi.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è una delle protagoniste dell'estate 2022, da poche settimane ha lanciato il singolo Tu mí perdícíon e non potrebbe essere più soddisfatta dei risultati raggiunti, anche perché la canzone le ha permesso di calcare alcuni palcoscenici ambiti come quello del Tim Summer Hits. Attualmente è a Napoli per alcuni concerti e progetti lavorativi e ha approfittato delle temperature bollenti degli ultimi giorni per mettersi in bikini. Oltre a rivelare il dimagrimento drastico, ha anche dimostrato di essere un'indiscussa icona di stile.

La trasformazione di Arisa

L'ultimo periodo non è stato semplice per Arisa: come lei stessa ha dichiarato, ha sperimentato il vero amore, quello indefinibile e potente che porta però anche a soffrire, ma per fortuna si sta lentamente riprendendo. Per lasciarsi il momento duro alle spalle ha cambiato radicalmente stile e non solo perché ha tagliato i capelli corti, è anche dimagrita molto e ora non perde occasione per mettere in risalto la "nuova" silhouette. Dopo aver lanciato il suo nuovo singolo con una foto in cui appare nuda con indosso solo dei guanti di latex, ora ha posato col primo bikini dell'estate 2022.

Il bikini di Arisa ricorda gli anni '90

Il 25 luglio Arisa si esibisce a Procida e ha approfittato dei meravigliosi paesaggi campani per posare in bikini. Si è lasciata immortalare sullo sfondo di un mare cristallino con indosso un due pezzi bordeaux, un modello con reggiseno a triangolo e slip coi laccetti laterali, entrambi decorati con degli anelli metallici dorati in pieno stile anni '90. Capelli corti tirati all'indietro, piedi nudi e viso libero dal trucco: la cantante in versione sauvage è assolutamente meravigliosa. Metterà presto in atto una svolta di stile all'insegna dei look acqua e sapone?