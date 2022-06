Soleil Sorge sbarca a L’isola dei famosi col bikini-foglia: torna al reality con treccine e tanga sgambato Soleil Sorge è sbarcata a L’isola dei famosi e fin dall’arrivo in Honduras è riuscita a farsi notare. Foglie sul seno, tanga sgambatissimo e treccine: ecco tutti i dettagli del look dell’influencer.

A cura di Valeria Paglionico

La nuova edizione de L'isola dei famosi è stata prolungata, fino al 27 giugno i naufraghi rimarranno in Honduras alle prese con la loro vita "selvaggia" sulle spiagge deserte del programma. A movimentare l'ormai monotona quotidianità dei vip ieri è arrivata un volto particolarmente noto agli amanti del reality: si tratta di Soleil Sorge, che dopo il successo del GF Vip è diventata richiestissima sui canali Mediaset. Per lei si tratta di un ritorno in Honduras, già negli scorsi anni era stata infatti tra i protagonisti della trasmissione (all'epoca aveva fatto scalpore con la sua storia d'amore con Jeremias Rodriguez), ma ora la sua permanenza in quei luoghi paradisiaci e selvaggi sarà limitata. Fin da quando si è tuffata nelle acque caraibiche è riuscita a farsi notare, il motivo? Ha sfoggiato un bikini-foglia che ha messo in risalto la silhouette da urlo.

Il bikini-foglia di Soleil Sorge

L'arrivo di Soleil Sorge a L'isola poteva mai passare inosservato? Assolutamente no ed è per questo che l'influencer ha curato nei minimi dettagli il suo stile da naufraga. Ha indossato un bikini sensuale e glamour, un modello sui toni del rosso-arancio firmato Pin-up Stars con il reggiseno a triangolo allacciato intorno al busto e un tanga sgambatissimo.

Bikini Pin–up stars

Il dettaglio che contraddistingue il due pezzi? Sia sulle coppe che sugli slip sono stampate delle foglie. Complice la sfida de L'uomo vitruviano, Soleil non ha esitato a mettere in mostra il lato b muscoloso, rivelando la parte posteriore a perizoma del costume mentre sculettava di fronte le telecamere.

Solei durante la prova dell’uomo vitruviano a L’isola dei famosi

Soleil col nuovo hair look a L'isola

A rendere ancora più trendy il look della Sorge è stata l'acconciatura: ha detto addio alle pieghe lisce e alle onde, preferendo delle mini treccine. Non ha rinunciato alle extension, anzi, le lunghezze sono ancora più extra rispetto al passato, tanto che la chioma le arriva praticamente sul fondoschiena. L'influencer ha cambiato hairstyle proprio per partecipare a L'isola, anche se aveva rivelato la pettinatura inedita già qualche giorno fa sui social, dove era apparsa quasi irriconoscibile in questa nuova versione "tropicale". Insomma, di sicuro con Soleil le spiagge dell'Honduras si "riscalderanno" ancora di più: cosa indosserà nella prossima puntata?