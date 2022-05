Soleil Sorge cambia look per L’Isola dei Famosi: parte per l’Honduras con le treccine extra long Nuova avventura televisiva, per Soleil Sorge: l’ex gieffina sbarcherà in Honduras, a L’Isola dei Famosi, il reality a cui ha già partecipato nel 2019.

A cura di Giusy Dente

Ci sono due new entries nel cast de L'Isola dei Famosi. Sta per sbarcare sin Honduras Soleil Sorge. Per lei è una sorta di ritorno a casa, visto che ha già partecipato al reality nel 2019, quando alla conduzione non c'era Ilary Blasi bensì Alessia Marucuzzi. La seconda nuova naufraga di questa edizione è Vera Gemma, che ha partecipato come concorrente l'anno scorso. Soleil va così a intensificare la sua presenza in tv, dopo la lunghissima permanenza nella casa del Grande Fratello VIP e la successiva esperienza di opinionista nel programma La pupa e il secchiona. Al momento, sembra che resterà in Honduras soltanto una settimana, ma non ha esitato a cambiare look proprio in nome di questa nuova avventura, che dovrebbe cominciare ufficialmente nella puntata del 30 maggio.

Il look di Soleil

All'interno della casa del Grande Fratello VIP è apparsa subito evidente la passione per la moda di Soleil Sorge, che si è imposta con uno stile trendy tutto suo, sempre originale e mai banale, inizialmente curato dallo stylist Matteo Evandro Manzini. Una volta terminato il reality ha lanciato un brand tutto suo e il 18 maggio scorso ha lanciato una prima beachwear collection, dunque una linea di costumi da bagno, tutti ispirati agli elementi naturali: acqua, aria, fuoco, spirito e terra.

I bikini rispecchiano la sua predilezione per i colori forti, le asimmetrie, gli intrecci audaci: insomma, i capi sensuali e decisi che sfoggia solitamente. Nella Casa si è sempre distinta sotto questo punto di vista, prediligendo mini dress con maxi spacchi e aggiungendo sempre tocchi originali, per esempio piume o dettagli scintillanti, come accessori per capelli e gioielli. In Honduras chissà se sfoggerà proprio i capi della sua linea.

Soleil cambia hair look

Fino ad ora avevamo già visto Soleil sfoggiare delle piccole treccine tra i capelli: è stato uno degli hair style che ha proposto al Grande Fratello, dove ha alternato la chioma liscia e quella mossa. In occasione della nuova avventura televisiva, quella in Honduras, ha osato molto di più. La 27enne è partita per l'Honduras e presto la vedremo aggiungersi ai naufraghi già sbarcati sull'isola. Ha scelto di dare un tocco drasticamente nuovo alla chioma: le ciocche sono tutte raccolte in micro treccine entra long. A quanto pare anche sull'isola non vuole rinunciare a essere trendy e alla moda.