Soleil Sorge naufraga all’Isola dei Famosi 2022: sta arrivando in Honduras, ma per un tempo limitato È ufficiale, Soleil Sorge sarà una naufraga dell’Isola dei famosi 2022 per una settimana. Questo il tempo stabilito al momento, secondo quanto appreso da Fanpage.it, per la permanenza della ex gieffina insieme a Vera Gemma, anche lei vecchia conoscenza del reality condotto da Ilary Blasi.

Soleil Sorge è stata già naufraga dell'Isola dei Famosi nel 2019, nell'edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Vera Gemma invece ha partecipato come concorrente all'Isola 2021 ed è uscita al televoto con il 57% nello scontro contro Fariba, mamma di Giulia Salemi. “Esco, penso io, a testa alta”, disse, mentre il fidanzato Jeda, diventato più star di lei in quella edizione, lesse in studio una lettera scritta per lei: "Ciao amore, in quest'isola hai dimostrato che non sei solo la figlia di Giuliano Gemma. Sei una leonessa e lo sarai per sempre. Le persone dal di fuori sono sempre pronte a giudicare, ma l'età non conta quando il cuore comanda. Gli altri non potranno mai capire, sii sempre così unica e inimitabile, Vera di nome e di fatto".

Di Soleil Sorge si era dapprima appreso di un suo netto rifiuto a partire, reduce da una lunghissima edizione (quasi annuale) del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e poi di una più sfortunata partecipazione come opinionista nel programma La pupa e il secchione, mai salito agli onori delle cronache per gli ascolti. La sua vicinanza all'azienda, essendo volto di molti programmi Mediaset, l'avrebbe portata evidentemente a fare una scelta diversa di fronte il bisogno di sostenere l'abbandono di naufraghi come Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro che ha preferito rientrare in Italia per non perdere il passo con gli esami all'Università.