Elisabetta Gregoraci è una dark lady: in autunno osa con abito tagliato e cuissardes L’autunno 2022 di Elisabetta Gregoraci è letteralmente scatenato e a dimostrarlo sono i suoi look iper sensuali. Per una serata fuori ha osato con un micro abito cut-out e dei cuissardes abbinati, trasformandosi in una dark lady.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci potrà anche essersi presa una temporanea pausa dagli eventi televisivi ma non per questo ha rinunciato allo stile sensuale e glamour che da sempre la contraddistingue, anzi, il suo autunno 2022 sembra essere all'insegna della sensualità. Lo dimostra ogni volta che appare sui social, dove non esita a rivelare tutti i look scelti per le serate mondane o per gli appuntamenti professionali. Ha la passione per gli outfit neri, una vera e propria "sicurezza" quando si vuole essere super eleganti, ma riesce sempre a declinare il total black in modo trendy, originale e provocante: ecco il suo nuovo look "rivelatore" per l'autunno.

Il mini abito cut-out di Elisabetta Gregoraci

Con in sottofondo la colonna sonora di Pretty Woman Elisabetta Gregoraci ha concesso una "mini sfilata" ai suoi followers. Prima di uscire si è lasciata immortalare in un breve video, mettendo in mostra il nuovo look total black. Ha osato con un micro abito cut-out, un modello strapless e aderente con la gonna a tubino, dei maxi tagli cut-out sotto al seno e dei manicotti staccati. Oltre a rivelare gli addominali scolpiti, ha anche lasciato in vista l'underboob. Per completare il tutto ha scelto un paio di cuissardes col tacco a spillo e l'immancabile borsetta Chanel decorata con la fibbia con la doppia C. Capelli lisci, trucco dai toni naturali e sorriso smagliante: la Gregoraci è un'indiscussa icona di sensualità.

Il look total black di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e la passione per il total black

Non è la prima volta che Elisabetta punta su un outfit total black, lo ha fatto spesso nelle ultime settimane, spaziando tra gli stili più svariati. Lo scorso weekend ha abbinato dei micro shorts a un paio di collant a pois, in precedenza aveva optato sempre per dei tagli cut-out ma con un abito più lungo e sinuoso, mentre per una passeggiata mattutina a Monaco aveva preferito minidress sbarazzino e anfibi griffati. Insomma, per la Gregoraci il nero è sempre "una buona idea" e a quanto pare non sbaglia un colpo, visto che il risultato finale è sempre impeccabile. In quante avranno il coraggio di sfidare il freddo con un simile abito "tagliato"?