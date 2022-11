Gf Vip, già scintille tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi: “Ti consiglio di puntare sul fisico” Scintille al Grande Fratello Vip tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, entrambe protagoniste del reality. “Coissi in Giulia, continuerei a puntare sul fisico”, è stata la frecciatina lanciata dall’opinionista.

A cura di Stefania Rocco

Scintille al Grande Fratello Vip in apertura della puntata di lunedì 28 novembre. Giulia Salemi è entrata nello studio del reality show indossando una tuta e un paio di scarpe da ginnastica, un outfit completamente diverso rispetto a quelli glamour sfoggiati fino a oggi. Impossibile da parte del conduttore Alfonso Signorini non notarlo: “Saluto la nostra Giulia, hai un look sbarazzino stasera”. Giulia ha quindi spiegato di avere scelto il look della serata seguendo un consiglio di Sonia Bruganelli: “Ho raccolto il consiglio di Sonia, mi sono messa in tuta. Ho realizzato il sogno di una vita: prima serata in tutta non si era mai visto”.

Alfonso Signorini: “Ho scelto Giulia Salemi per l’intelligenza”

Sorridendo a Giulia e ad Alfonso, Sonia ne ha approfittato per lanciare una frecciatina alla collega: “In tuta sta sicuramente più comoda. Io mi sono vestita da Giulia Salemi, tutta fasciata e infatti non riesco a muovermi. Ho esercitato un po’ di sano nonnismo. Mi sembra giusto, lei è nuova. L’abbiamo vista, è bellissima. continuerei a puntare ancora per un po’ sul fisico”. Giulia non è sembrata offendersi e ne ha approfittato per piazzare una meta. Rivolta al conduttore, ha quindi chiesto: “Mi hai chiamata per il fisico?”. “No, per l’intelligenza”, ha risposto immediatamente il conduttore, permettendo a Giulia di lasciare il centro del palco esibendo un enorme sorriso. “Nel mio caso, mi hai chiamata per l’intelligenza”, ha replicato ancora Bruganelli al rientro dalla pubblicità. Uno scontro velato che è sembrato concludersi con un sostanziale pareggio.

Giulia Salemi per la prima volta al Gf Vip da “addetta ai lavori”

Quello in corso è il primo anno di Giulia da “addetta ai lavori” del Grande Fratello. L’influenzar ha partecipato a due edizioni del reality nel ruolo di concorrente prima di sbarcare in prima serata su Canale5 da grande protagonista. Lo ha fatto con un ruolo tutto suo: quello di voce dei social, l’unica a poter riportare nella Casa i commenti degli utenti sul web. Sonia, invece, si trova al Gf Vip per il suo secondo anno nel ruolo di opinionista.