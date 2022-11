Giulia Salemi, abito con maxi spacco e ombelico in vista per il Grande Fratello Vip 2022 Lunedì 21 novembre è andata in onda la 18esima puntata del Grande Fratello Vip: per l’occasione Giulia Salemi è tornata agli amati look total black.

A cura di Beatrice Manca

Lunedì 21 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, dove nessun concorrente è stato eliminato. Alcuni concorrenti sono ancora positivi al Covid, perciò anche le nomination sono avvenute in modalità speciale. Tra i protagonisti di questa edizione c'è sicuramente Giulia Salemi, che in studio si occupa di leggere i tweet, i meme e i commenti più divertenti alle dirette: con la sua simpatia e il suo stile ha conquistato un pubblico sempre più affezionato.

L'abito con maxispacco di Giulia Salemi

Per questa nuova puntata del reality show di Mediaset, Giulia Salemi è tornata agli amati look total black. Dopo il look blu elettrico della precedente puntata, ha indossato un abito monospalla con un taglio in diagonale sul torace che "spezzava" la linea all'altezza delle costole. La lunga gonna invece si apriva in uno spacco laterale: il look è firmato Salvatore Vignola, uno dei designer emergenti più amati dalle celebrità. Tasselli cut out, tagli e intrecci sono la cifra stilistica del guardaroba di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, curato grazie all'aiuto della stylist Veronica Bergamini.

Giulia Salemi in Salvatore Vignola

Il segreto della piega perfetta di Giulia Salemi

Per completare il look l'influencer e co-conduttrice ha scelto un paio di avvolgenti sandali gioiello con i listini tempestati di cristalli e ha lasciato i capelli sciolti, tirando indietro le prime due ciocche sulle fronte. Uno styling così preciso ha bisogno di alcuni piccoli trucchi: prima di andare in onda Giulia Salemi ha mostrato un piccolo video di backstage in cui ha delle particolari mollettine appuntate ai capelli, una clip senza piega che tiene le ciocche ferme senza lasciare il segno. Risultato? Bellissima e impeccabile come sempre!