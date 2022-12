Giulia Salemi, Cenerentola dark al GF Vip: scarpe di cristalli e minigonna con lo strascico Sabato 10 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip: l’esperta social Giulia Salemi ha sfoggiato una nuova acconciatura e un trucco dark.

Blazer oversize, treccia lunghissima sui capelli e make up dark: Giulia Salemi ha voluto dare una svolta al look nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda sabato 10 dicembre. L'influencer svolge il ruolo di esperta social nel famoso reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini e ha conquistato il pubblico con i suoi look sempre glamour e la simpatia con cui porta "la voce social" del pubblico a casa in studio.

Ormai sappiamo che il nero è il signature colour dell'influencer: nello studio del Grande Fratello Vip ha sfoggiato un guardaroba minimal e sensuale al tempo stesso in total black, fatto di catsuit aderenti, minidress intrecciati o abiti lunghi "tagliati" sotto al seno.

Cut out e trasparenze sono la sua cifra distintiva: per la 21esima puntata del programma però ha deciso di provare qualcosa di diverso con un maxi blazer indossato su un top reggiseno a fascia e una minigonna arricciata firmata Krizia, con un drappeggio laterale a mo' di strascico. Il blazer oversize, non a caso, è una delle tendenze dell'inverno.

Giulia Salemi cambia look con la treccia

Per completare il look Salemi ha sfoggiato collanti velati e un paio di scarpe con il tacco tempestate di strass: un dettaglio da vera Cenerentola moderna (e dark). Ma il dettaglio che più ha attirato l'attenzione dei fan è la nuova acconciatura: una treccia laterale strettissima lunga fino alla vita. Per il make up ha puntato su un trucco dark che esaltava gli occhi con ombretto scuro e smalto rosso sangue: che anche Giulia Salemi si sia lasciata ispirare dalla bellezza gotica di Morticia Addams?