Giulia Salemi a X-Factor col reggiseno di cristalli: il look griffato vale oltre 2000 euro Da fan di X-Factor, Giulia Salemi ha assistito al sesto Live del talent. Per l’occasione ha scelto un look griffato dalla testa ai piedi: il valore supera i 2000 euro.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi in GCDS

Giulia Salemi si sta imponendo come uno dei volti più apprezzati della tv. Al momento è nello studio del Grande Fratello Vip in qualità di esperta social, ma ha concluso con successo anche l'esperienza di Salotto Salemi. Quali altre novità ci sono in serbo per lei? Si vocifera un possibile passaggio in Rai e un interesse da parte di Giorgia Meloni nei suoi confronti. Colpita dal discorso tenuto alla Camera contro la violenza sulle donne, pare che vorrebbe affidarle un progetto di sensibilizzazione sul tema, una campagna che la vedrebbe nel ruolo di testimonial. Insomma, è davvero un momento d'oro, professionalmente e sentimentalmente. Prosegue a gonfie vele la storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio nella Casa l'anno scorso, quando erano entrambi concorrenti.

Giulia Salemi veste GCDS

Giulia Salemi è una fan di X-Factor e si è regalata l'emozione di assistere a un Live, tra il pubblico. Ha partecipato a una puntata importantissima, la semifinale, con un look griffatissimo dalla testa ai piedi, un outfit firmato GCDS. Il brand +è uno dei più gettonati al momento tra le celebrities, che lo amano perché il direttore creativo Giuliano Calza nelle sue collezioni propone uno stile che mescola pop culture, lusso e artigianalità.

Hanno indossato le creazioni del brand Amina Muaddi, Dua Lipa, Kim Kardashian e Kylie Jenner, tutte attratte dalla capacità di coniugare streetwear e luxury in modo ironico, libero e anticonvenzionale. Lo stilista è stato ospite della Milano Fashion Week, dove ha portato in passerella la sfilata Primavera/Estate 2023, che ha definito "un invito alla stranezza". Il brand è arrivato anche sul palco dell'Ariston: Orietta Berti, su consiglio dello stylist Nicolò Cerioni, ha scelto indossare al Festival di Sanremo 2021 proprio gli abiti disegnati da Giuliano Calza. Il total look firmato GCDS scelto da Giulia Salemi è uno dei più trendy sfoggiati di recente.

in foto: bralette GCDS

Giulia Salemi veste griffata dalla testa ai piedi

Giulia Salemi a X-Factor ha sfoggiato un look trendy e giovanile. Ha scelto una bralette nera firmata GCDS, impreziosita da spalline gioiello con logo della Maison in cristalli. Costa 385 euro. L'ha abbinata a un paio di jeans scuri dello stesso brand: la loro particolarità è il logo GCDS Wear ricamato a contrasto sul fondo della gamba sinistro. Costa 620 euro.

in foto: piumino GCDS

Per completare l'outfit, la showgirl ha aggiunto un piumino crop simil scialle con ampia scollatura e logo ricamato a contrasto: il prezzo sul sito ufficiale è di 780 euro. Con la borsa, Giulia Salemi ha dato al tutto una nota di colore. Ha scelto il modello Comma, nella colorazione fucsia, la nuance del momento: costa 390 euro. Il total look griffato è quindi di 2175 euro.