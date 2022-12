Giulia Salemi in minigonna sulla neve: il completo griffato vale oltre 1500 euro Giulia Salemi festeggerà l’arrivo dell’anno nuovo a Cortina. Sulla neve ha sfoggiato un total look griffato da oltre 1500 euro.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi in GCDS

Dove trascorreranno l'ultimo giorno dell'anno le celebrities? Molti hanno scelto mete esotiche e lontane: Ilary Blasi è partita alla volta della Thailandia, Elisabetta Gregoraci anche quest'anno non ha resistito al fascino del Kenya mentre Federica Nargi ha scelto il sole e il mare delle Maldive. Per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo molti hanno invece scelto di restare in Italia, ma di spostarsi sulle montagne e godersi i paesaggi innevati. Alba Parietti aspetterà il 2023 nella sua casa di Courmayeur, Michelle Hunziker è con Serena Autieri sulle Dolomiti mentre Giulia Salemi e il fidanzato hanno scelto Cortina d'Ampezzo.

Giulia Salemi in GCDS

Il Capodanno di Giulia Salemi

Capodanno all'insegna dell'amore per Giulia Salemi, che si trova a Cortina d'Ampezzo col fidanzato Pierpaolo Pretelli. La storia d'amore tra i due prosegue a gonfie vele: sin dal primo incontro all'interno della Casa del GF Vip non si sono più lasciati, consolidando sempre più il rapporto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Per la coppia è un momento d'oro sia sentimentalmente che professionalmente, visto che le rispettive carriere sono dense di impegni professionali in tv: al momento sono entrambi coinvolti con l'edizione del GF Vip in corso, ma non in qualità di concorrenti stavolta. I due si stanno godendo una vacanza in montagna per chiudere l'anno in bellezza e aspettare il 2023. Niente resort sul mare per loro, bensì una baita circondata dalla neve.

Giulia Salemi in GCDS

Il look di Giulia Salemi sulla neve

L'influencer ha sfidato il freddo e la neve con un look griffato. Sui social, dove ama condividere con fan e follower la sua passione per moda e make-up, ha mostrato l'outfit scelto per Cortina. Si tratta di un total look GCDS, il brand di Giuliano Calza di cui in passato ha già indossato le creazioni.

in foto: top GCDS

Si riconosce nello stile sportivo e trendy del marchio, che mixa abilmente pop culture, lusso e artigianalità. Il nuovo look è composto da tre pezzi coordinati. Il crop top marrone in lana è a maniche lunghe con collo, fondo manica e fondo a costine. Oltre al logo, è impreziosito dalle miniature di Hello Kitty, il popolare gattino col fiocchetto sulla testa nato in Giappone e diventato poi famosissimo in tutto il mondo.

in foto: gonna GCDS

Il top costa 442 euro. L'influencer lo ha abbinato a una minigonna con la stessa stampa e negli stessi colori: costa 358 euro. Per completare l'outfit, la 29enne ha aggiunto un piumino abbinato, con rifiniture e interno rosa, ulteriormente impreziosito da maxi logo frontale e solito pattern monogram GCDS x Hello Kitty all-over. Un modello simile costa 795 euro.

in foto: piumino GCDS

Il total look dell'influencer, trendy e sbarazzino, costa quindi 1595 euro.