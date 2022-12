Michelle Hunziker e Serena Autieri in accappatoio: l’aperitivo sulle Dolomiti è con gli stivali yeti Michelle Hunziker e Serena Autieri sono insieme in vacanza sulle Dolomiti e in orario aperitivo hanno dato vita a un originale siparietto comico. Perché hanno corso tra le strade di montagna in accappatoio e stivali yeti?

A cura di Valeria Paglionico

Dopo aver passato la notte di Natale con la figlia e futura mamma Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker è volata sulle Dolomiti ed è lì che passerà il Capodanno. A farle compagnia non ci sono solo le figlia Sole e Celeste ma anche l'ex marito Tomaso Trussardi e la migliore amica Serena Autieri. È proprio con quest'ultima che, dopo aver posato splendida in bikini, ha dato vita a una scenetta comica per celebrare l'arrivo dell'orario dell'aperitivo. Le due si sono date a una corsetta tra le strade di montagna ma la cosa particolare è che lo hanno fatto in accappatoio e con delle bottiglie di prosecco tra le mani. A cosa penseranno di esilarante per augurare un buon 2023 ai loro fan?

Perché Michelle e Serena corrono in accappatoio

Al motto di "Quando la tua migliore amica ti chiama per l’aperitivo" con tanto di hashtag #sisterhood, Michelle Hunziker ha condiviso un breve video realizzato in coppia con Serena Autieri. Le due sembrano non riuscire a resistere al richiamo del prosecco, tanto essere disposte anche a correre tra le strade innevate pur di fare un brindisi insieme. L'entusiasmo è tale da averle spinte a uscire in accappatoio.

Serena Autieri con gli stivali yeti

Indossano entrambe un modello lungo in grigio scuro, lo portano con la cintura annodato intorno alla vita e lasciano in vista le gambe nude. Come hanno fatto a proteggersi dal freddo? Hanno aggiunto degli accessori furry al loro outfit cozy.

Il look da neve di Michelle Hunziker

I look da neve coordinati di Michelle e Serena

Il dettaglio immancabile nei look da neve di quest'anno? Il tocco di pelliccia. Michelle Hunziker e Serena Autieri lo sanno bene, tanto da aver reso glamour anche un "completo da scena". La conduttrice svizzera ha abbinato un cappello con paraorecchie e visiera di pelo a un paio di doposci Moon Boot, per la precisione il modello teddy bear con i contorni tabacco. La Autieri, invece, ha preferito un semplice cappellino di lana bianco, osando con degli stivaloni yeti a pelo lungo. Le due migliori amiche in coordinato non sono forse ancora più belle e adorabili?