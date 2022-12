Tomaso Trussardi con Michelle Hunziker e Serena Autieri: a pranzo indossa i maxi occhiali tartarugati Tomaso Trussardi ha raggiunto l’ex moglie Michelle Hunziker sulle Dolomiti ed è proprio con lei, con le figlie e con l’amica Serena Autieri che trascorrerà il Capodanno. Come è cominciata la sua vacanza? Con un paio di maxi occhiali da sole tartarugati.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha passato il Natale a Roma in compagnia della figlia e futura mamma Aurora Ramazzotti. Si sono godute questo momento magico fianco a fianco, vestendosi in coordinato in nero e cullando il pancione abbracciandosi. Ora la conduttrice svizzera ha cambiato location: nelle ultime ore è volata sulle Dolomiti ed è proprio lì che trascorrerà il Capodanno. A farle compagnia in questo viaggio non ci sono solo le figlie Sole e Celeste ma anche la migliore amica Serena Autieri. Ieri, inoltre, le ha raggiunte anche un ospite "speciale": si tratta di Tomaso Trussardi, il padre delle bambine, che ha dato l'ennesima prova del fatto che la famiglia allargata esiste e può convivere con serenità.

Perché Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in vacanza insieme

Non è la prima volta che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si immortalano insieme dopo la separazione, lo avevano già fatto qualche settimana fa per il compleanno di Aurora Ramazzotti. I due erano andati a cena insieme e la conduttrice aveva documentato tutto sui social al motto di "Cenetta tra ex", così da anticipare ogni tipo di gossip. Ora lo hanno rifatto ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non perdono occasione per smentire ogni tipo di ritorno di fiamma. Certo, hanno mantenuto un rapporto amichevole ma questo non vuol dire che faranno un passo indietro nella loro relazione. Il motivo per cui spesso si riuniscono è molto semplice: lo fanno per il bene delle figlie.

Tomaso Trussardi e Serena Autieri

Il nuovo look di Tomaso Trussardi

Essendo stati per quasi 10 anni insieme, Tomaso e Michelle si conoscono molto bene e non sorprende che l'imprenditore scherzi con tranquillità con le amiche dell'ex moglie. Insieme a Serena Autieri è diventato protagonista di un divertente siparietto social, nel quale ha provato scherzosamente a mettere zizzania tra le due best friends. La cosa particolare è che ha sfoggiato un look insolito: ha abbinato un maglione beige a girocollo a un paio di occhiali da sole tartarugati. A giudicare dalle risate dell'attrice, sembra averli rubati proprio da lei ma il risultato è stato super glamour. Tomaso starà pensando a una svolta di stile all'insegna del genderless?