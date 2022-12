Aurora Ramazzotti scherza sul pancione: “Il primo Natale in cui non mi sono sbottonata i pantaloni” Per la cena della Vigilia Aurora Ramazzotti ha indossato un abito aderente nero che mostrava il pancione che cresce.

A cura di Beatrice Manca

Per Aurora Ramazzotti è stato un Natale davvero speciale: è incinta e accoglierà presto il primo figlio insieme al fidanzato Goffredo Cerza. Ha passato le feste a Roma, insieme alla famiglia riunita, e per la cena della Vigilia ha indossato un abito aderente nero che mostrava il pancione che cresce.

Il look della Vigilia di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti in gravidanza ha sfoggiato una serie di spettacolari look premaman: dai completini sportivi alla tuta in lana cozy, fino all'abito nude per la cena di compleanno. Per la vigilia di Natale ha evitato il classico rosso o oro per sfoggiare un abito aderente a maniche lunghe, con una scollatura a barca che lasciava le spalle nude e un drappeggio sul corpetto.

Aurora Ramazzotti con l’abito nero alla vigilia di Natale

Il look total black si intonava perfettamente con il completo nero del fidanzato Goffredo: insieme hanno condiviso teneri scatti abbracciati, felici più che mai di allargare la famiglia. L'abito aderente mostrava il pancione che cresce e lei ha approfittato per scherzarci su: "Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo' – ha scritto su Instagram – E anche il primo Natale in cui ho provato 9 panettoni".

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

La manicure natalizia di Aurora Ramazzotti

Per completare il look l'influencer e conduttrice ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle con morbide onde e ha aggiunto un punto luce con due orecchini a cerchio scintillanti. Ha tenuto il make up semplice con blush color pesca e eyeliner: all'arrivo a Roma si è accorta di non aver portato i trucchi con sé e ha dovuto "improvvisare" un divertente tutorial con 5 prodotti. In ogni caso, è così radiosa che non le serve niente di più!