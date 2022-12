Aurora Ramazzotti parte per le feste ma dimentica i trucchi: il divertente tutorial “minimal” Aurora Ramazzotti è partita per Roma insieme al fidanzato Goffredo Cerza per godersi le feste all’insegna del relax.

A cura di Beatrice Manca

In questi giorni moltissime persone sono in viaggio per le feste: Aurora Ramazzotti è partita per Roma insieme al compagno Goffredo Cerza, dove trascorreranno il primo Natale da (futuri) genitori. L'influencer e conduttrice infatti è incinta e il pancione cresce sempre di più. Una volta arrivata a destinazione però ha scoperto di aver dimenticato la maggior parte del beauty case e ha improvvisato un divertente tutorial di make up.

Aurora Ramazzotti a Roma con il bomber

Aurora Ramazzotti ha deciso di passare queste feste in dolce attesa in completo relax: si è cancellata da Twitter per evitare polemiche e commenti spiacevoli, ma è rimasta comunque molto attiva su Instagram e TikTok. A Roma si è goduta l'atmosfera delle feste passeggiando in città con un look casual: jeans, occhiali da sole, borsa a spalla e un bomber nero, una delle giacche più cool della stagione.

Aurora Ramazzotti con bomber e occhiali da sole

Il tutorial di trucco di Aurora Ramazzotti

Prima di uscire, Aurora Ramazzotti ha anche presentato su TikTok il primo Get Ready With Me: un format di video in cui le influencer si riprendono mentre si truccano e vestono per la giornata, mostrando i propri trucchi di stile al pubblico. Quello di Aurora Ramazzotti è minimal, ma è stato lo stesso apprezzato dai fan per la spontaneità e la bravura nell'arte di arrangiarsi.

Il tutorial TikTok di Aurora Ramazzotti

L'influencer infatti spiega di avere con sé circa cinque prodotti per realizzare il make up: primer, fondotinta, blush, un pennello e la matita per gli occhi. Alla fine il risultato è comunque all'altezza delle aspettative: è l'occasione per fare shopping last minute per le feste?