Aurora Ramazzotti si prepara al matrimonio con Goffredo con le lentiggini finte

Aurora Ramazzotti si sta preparando al matrimonio con Goffredo Cerza e lo sta facendo prendendosi cura del suo beauty look. In quanti hanno notato le lentiggini fake che ha sfoggiato di recente?

Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: tra poco più di un mese sposerà il compagno Goffredo Cerza e non potrebbe essere più entusiasta. Certo, dopo aver realizzato un invito di matrimonio super originale in stile Cioè, ora sta "impazzendo" tra i preparativi della location, ma è chiaro che non vede l'ora di godersi il gran giorno. Non sorprende, dunque, che abbia dato ufficialmente il via al conto alla rovescia. Per annunciare che con l'inizio di giugno mancherà esattamente un mese alla cerimonia ha pensato bene di seguire il beauty trend del momento, quello delle lentiggini fake.

Il beauty look super trendy di Aurora Ramazzotti

Sfoggiare delle lentiggini fake è il trend del momento, perfetto per sembrare più sbarazzine e per dare l'idea di aver trascorso qualche giorno tra mare e tintarella (anche quando in verità si è rimasti a casa). Lo sa bene Aurora Ramazzotti, che nell'album condiviso nelle ultime ore sui social ha mostrato in primo piano il viso insolitamente ricoperto di macchioline marroni. Visto che non ha mai avuto così tante lentiggini su naso e guance, si tratta solo di un effetto creato col make-up ma il risultato è super fashion, l'ideale per queste giornate di caldo estremo. Le sfoggerà anche al matrimonio? Al momento non si sa, l'unica cosa certa è che nella didascalia dell'album postato su Instagram ha scritto: "Maggio ti amo anche se stai finendo e vuol dire che manca un mese al mio matrimonio".

Aurora Ramazzotti con le lentiggini fake

Come creare le lentiggini fake

Come fare per realizzare le lentiggini fake senza risultare finte o eccessive? Sui social esistono moltissimi tutorial per seguire la mania ma solo alcuni degli "stratagemmi" proposti risultano essere realistici. Innanzitutto è necessario creare una base molto coprente ma allo stesso tempo luminosa, magari applicando una bb cream colorata al posto del fondotinta e un bronzer leggero sulle tempie. Non può mancare il fard sugli zigomi per un effetto shining e naturale. A questo punto si può cominciare a creare le lentiggini, stando bene attenti a variare le dimensioni e a disporle in modo irregolare. Possono essere realizzate con una matita sui toni del marrone o con un auto-abbronzante, l'importante è dare vita a un effetto "sfumato" partendo dalla radice del naso e arrivando sulla parte superiore degli zigomi. Per fissare il tutto basta poi applicare un apposito spray oppure un tocco di cipria trasparente. In quante seguiranno la moda in vista dell'estate?