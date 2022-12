Aurora Ramazzotti, il pancione cresce: le foto in tenuta sportiva col completo nero aderente Aurora Ramazzotti continua ad allenarsi in gravidanza, anche se, complici gli evidenti cambiamenti fisici, sta puntando su degli esercizi più dolci. Col pancione in bella vista non è forse meravigliosa?

Aurora Ramazzotti è incinta e, sebbene all'inizio avesse tenuto la notizia privata, ora non può fare a meno di condividerla con i suoi followers. Certo, il pancione è sempre più evidente, dunque difficilmente avrebbe potuto nasconderlo con gli abiti, ma è chiaro che diventare mamma la rende felice ed emozionata. A cosa non riesce proprio a rinunciare in gravidanza? All'attività fisica come dimostrano le numerose Stories che condivide direttamente dalla palestra tra pilates e workout più o meno intensi. Naturalmente la pratica sotto controllo medico (basti pensare al fatto che nei primi mesi della dolce attesa aveva preferito prendersi una pausa dagli allenamenti).

Aurora Ramazzotti: "Il corpo che cambia"

Il corpo di Aurora Ramazzotti sta cambiando: è quasi al settimo mese di gravidanza e il pancione è diventato ormai evidente. Piuttosto che mascherarlo con abiti over o premaman, non esita a metterlo in mostra con crop top e abiti fascianti, a prova che si sente meravigliosa in questa "nuova silhouette". Sui social, inoltre, ha scritto "Il corpo che cambia, le abitudini che si adattano", facendo riferimento al fatto che ha dovuto modificare il suo tradizionale workout in dolce attesa. Niente più esercizi super intensi, ora punta tutto su una ginnastica dolce che fa bene sia a lei che al bebè. In quante amano tenersi in forma in dolce attesa proprio come Aurora?

Aurora Ramazzotti col pancione in vista

Il look da palestra di Aurora Ramazzotti

L'avevamo lasciata in versione Teletubbies mentre si allenava in viola, oggi ritroviamo Aurora Ramazzotti ancora una volta in palestra ma in total black. Ha infatti sfoggiato un completino aderente che le ha fasciato le forme con leggings e felpa a maniche lunghe, tutto firmato Nike. Una volta terminato il workout tra squat e posizioni di pilates si è poi scattata un selfie allo specchio negli spogliatoi, alzandosi la maglietta e mostrando il pancione nudo. Niente trucco, ha lasciato il viso al naturale come ha fatto fin dall'inizio della gravidanza. Nonostante ciò, la figlia di Michelle è assolutamente meravigliosa, a prova del fatto che la dolce attesa le dona una luce speciale.

