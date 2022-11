Aurora Ramazzotti in versione sporty: stretching in gravidanza col top fluo che mostra la pancia Aurora Ramazzotti si dedica quotidianamente a una sessione di stretching. Ha condiviso con fan e follower alcuni momenti del suo allenamento giornaliero.

A cura di Giusy Dente

Stavolta è vero: Aurora Ramazzotti è incinta. Nel darne l'annuncio sui social, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha ironizzato proprio su tutte le volte che le sono state fatte domande scomode sulla gravidanza, dando per certa un'informazione invece del tutto infondata. Anche stavolta ci sono stati diversi rumors e pettegolezzi: solo dopo diverse settimane la conduttrice e il compagno Goffredo Cerza hanno confermato le voci che circolavano da un po'. La coppia, dopo una fuga d'amore alla volta delle Dolomiti in tutto relax, ha completato il trasloco. Si stanno preparando a diventare genitori di un maschietto: hanno già festeggiato il gender reveal, ma hanno scelto di non dire il nome del bebè per il momento.

Come sta vivendo la gravidanza Aurora Ramazzotti

Al momento la gravidanza è l'argomento principale sui social della 25enne, che con fan e follower ha sempre avuto un rapporto molto aperto: ama condividere la sua quotidianità, i progetti di lavoro, i propri pensieri sia su argomenti leggeri che su questioni più spinose legate all'attualità. Le sta molto a cuore il tema della salute mentale, ma parla spesso in modo colloquiale anche di sessualità, per sfatare falsi miti e antichi tabù che ancora gravano sulla questione (soprattuto sul fronte femminile). Rispondendo alle curiosità della sua community ha raccontato con emozione il momento in cui ha scoperto di essere incinta: era in compagnia di sua madre e tra le prime a saperlo c'è stata l'amica di vecchia data Sara Daniele (figlia del cantautore partenopeo).

"Cerco di viverla nella maniera più cauta ed equilibrata possibile. Con Goffredo al mio fianco è tutto perfetto. Un giorno alla volta e ogni giorno scopro cose nuove" ha raccontato. Ha ammesso di avere qualche timore in merito alla trasformazione del proprio corpo, ma è serena anche su questo punto di vista. Anzi, sta vivendo questi mesi con look trendy e alla moda, in cui spesso esalta il pancione e le nuove forme. Si sta prendendo cura di sé e della propria salute continuando a praticare un po' di attività fisica leggera.

Aurora Ramazzotti fa stretching

Aurora Ramazzotti nei primi mesi di gravidanza non ha fatto molta attività fisica, ma ha raccontato sui social di aver gradualmente ripreso il ritmo, per il benessere suo e del bambino che porta in grembo. Attualmente sta optando per qualcosa di leggero, che possa però aiutarla a tenersi in movimento senza strafare. Un po' di stretching giornaliero è l'ideale. Si è fatta vedere alle prese con l'allenamento, con addosso un paio di leggings neri e un top fucsia fluo che lascia il pancione scoperto. Tappetino a terra, buona musica nelle orecchie, un po' di buona volontà per combattere la pigrizia e il gioco è fatto.