Aurora Ramazzotti, gravidanza in leggings e crop top: “Lo sport mi ha accompagnata finche ho potuto” Aurora Ramazzotti è arrivata alle ultime settimane di gravidanza e in versione sporty sui social ha voluto rivelare qual è stata l’attività che l’ha aiutata ad affrontare questo periodo delicato della sua vita.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti sta affrontando le ultime settimane di gravidanza: ha un pancione "esplosivo" e, nonostante le molte ansie e paure legate al momento, è felice del fatto che tra pochissimi giorni terrà finalmente il suo primo figlio tra le braccia. Sui social continua a documentare ogni momento di questo periodo speciale, il tutto senza rinunciare all'ironia che da sempre la contraddistingue. Ha definito la sua dolce attesa "infinita", ha mostrato la bump evolution, ha lanciato un "SOS" perché alla ricerca di tute comode: insomma, la figlia di Michelle Hunziker riesce a essere esilarante anche in un periodo delicato come le settimane che precedono il parto. Come ha fatto ad affrontare tutto con estrema serenità? Lo ha rivelato proprio di recente sui social.

Il look sporty di Aurora Ramazzotti

L'avevamo lasciata sul palco di Michelle Impossible con un abito sensuale e aderente che ha messo in risalto il pancione, oggi ritroviamo Aurora Ramazzotti in versione sporty. Sui social si è lasciata immortalare poco dopo un allenamento premaman con indosso un completino sportivo color petrolio. Ha un crop top incrociato sul seno e dei leggings coordinati e a vita altissima che fasciano il ventre. Niente scarpe, è rimasta in calzettoni bianchi e si è protetta dal freddo con un cardigan sabbia (che ha però lasciato cadere dalle spalle). L'influencer ha rinunciato al trucco come ormai succede dall'inizio della dolce attesa e ha portato i capelli sciolti e lisci, lasciando emergere tutta la sua naturale bellezza.

Aurora Ramazzotti in versione sportiva

Aurora Ramazzotti e lo sport in gravidanza

Per accompagnare la foto in versione sporty Aurora ha scritto una didascalia dedicata al suo rapporto con lo sport in gravidanza. Le sue parole sono state: "In questo percorso ogni momento è una scoperta. Ho capito, vivendolo giorno per giorno, che non esiste un ricettario per affrontarlo al meglio, esiste ciò che è giusto per te. La cosa più assurda è che anche ciò che è giusto per te può cambiare ogni giorno e che quindi ascoltarsi diventa una necessità prioritaria. Oggi sto navigando le ultime settimane e per quanto non mi sembri vero e stia cercando a modo mio di entrare nel mindset giusto per affrontare tutto so di dover ringraziare lo sport per avermi accompagnata finché ho potuto. È importantissimo adattare le abitudini al trimestre in cui ci troviamo ma soprattutto alle necessità anatomiche e fisiologiche di ognuna. L’ultimo sprint, il terzo trimestre, è tutto un prepararsi a ciò che verrà. Prendersi cura del corpo e del pavimento pelvico è importantissimo e agevolerà non solo la mobilità delle ultime settimane ma anche il parto e il recupero del post partum". Insomma, Aurora sembra essere prontissima per il parto e consiglia a tutte le future mamme di "lasciarsi aiutare" dall'attività fisica.