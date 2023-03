Aurora Ramazzotti mostra il pancione all’ultimo mese di gravidanza: “SOS tute comode?” La data del parto si avvicina sempre di più per Aurora Ramazzotti: la figlia di Michelle Hunziker mostra orgogliosa il suo “big boy” in arrivo.

A cura di Beatrice Manca

Aurora Ramazzotti si sta godendo le ultime settimane di gravidanza: è entrata nel nono mese concedendosi un momento di relax alla spa e di recente l'abbiamo vista in televisione nel programma della madre Michelle Hunziker, Michelle Impossibile, dove ha mostrato il pancione con un abito a rete scintillante. Nelle storie di Instagram ha mostrato quanto è cresciuta la pancia ora che il parto è dietro l'angolo e ha lanciato l'SOS ai suoi follower per aiutarla a risolvere un problema ‘di stile'.

Aurora Ramazzotti e le tute per l'ultimo mese di gravidanza

Aurora Ramazzotti ha condiviso con i follower ogni tappa della sua gravidanza, vivendola con ironia e senza mai rinunciare alla sua passione per la moda. Adesso però la parola d'ordine dev'essere comodità: la influencer e conduttrice si è immortalata su Instagram con una maxi t-shirt bianca con la scritta "Not good at any sports". La maglia è diventata la sua preferita per dormire, come spiega lei stessa: "Questo pigiama l'ho stra messo e mi sta abbandonando". Con l'occasione lancia un appello ai follower: "SOS tute comode all'ultimo mese?".

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti scherza sui chili presi in gravidanza

Nelle storie successive Aurora Ramazzotti mostra il pancione di profilo, in tutto il suo splendore, orgogliosa del suo "big boy". Il bebé in arrivo infatti è un maschietto, anche se ancora non ha svelato il nome. Non ha perso poi l'occasione per fare una battuta sul peso: "Ma quando si contano i chili in gravidanza si possono sottrarre quelli del bambino? Chiedo per un'amica". In realtà Aurora Ramazzotti ha mantenuto la sua figura snella ed è assolutamente raggiante in dolce attesa: tra pochissimo infatti accoglierà tra le braccia il primo figlio, avuto con il compagno Goffredo Cerza.