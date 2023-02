Aurora Ramazzotti in bikini col pancione: si gode il nono mese di gravidanza in spa Aurora Ramazzotti è al nono mese di gravidanza, per lei è ormai praticamente impossibile nascondere il pancione e non ci pensa su due volte a metterlo in risalto. Durante il weekend, ad esempio, si è lasciata immortalare in bikini in versione futura mamma.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento davvero emozionante della sua vita: è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e non potrebbe essere più felice. È al nono mese di gravidanza, le mancano ormai pochissime settimane al parto e, nonostante le normali ansie legate alla nuova esperienza, non vede l'ora di tenere finalmente il bebè tra le braccia. Nonostante l'enorme pancione, non rinuncia alla vita mondana, anche se ha ridotto drasticamente i suoi impegni quotidiani. Lo scorso weekend lo ha dedicato alla famiglia del compagno, non pensandoci su due volte a lasciarsi immortalare in bikini in spa.

Lo stile di Aurora Ramazzotti in gravidanza

Lo scorso weekend la mamma di Goffredo Cerza ha festeggiato il compleanno e ha riunito la famiglia per celebrare al meglio il traguardo. Aurora Ramazzotti non poteva mancare e, tra gite all'aria aperta, cene gustose e bagni in spa, si è goduta al massimo questi ultimi momenti della gravidanza. L'avevamo lasciata sul palco di Michelle Impossible con i capelli lunghissimi, oggi la ritroviamo sui social in total black. Se per gli impegni mattutini ha puntato su minidress e anfibi, per fare un bagno nelle piscine termali ha lasciato spazio a un micro bikini.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti col micro due pezzi

La Ramazzotti ha dimostrato che una donna in gravidanza non deve nascondere il pancione, anzi, deve esaltarlo con crop top, abiti seconda pelle e trasparenze, così da trasformarsi in una vera e propria dea della maternità. Durante il weekend non ha avuto paura di lasciarsi immortalare con indosso un micro due pezzi, un modello total black con reggiseno a triangolo e tanga sgambato. Il vero protagonista dello scatto, però, è il meraviglioso pancione, ormai diventato davvero "esplosivo". Aurora conoscerà già la presunta data del parto? L'unica cosa certa è che in versione futura mamma è davvero bellissima.