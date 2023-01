Il superpotere di Aurora Ramazzotti è l’ironia: la bellezza di una gravidanza vissuta con il sorriso

A cura di Beatrice Manca

La camicia aperta, il top che mostra il pancione sempre più grande, la posa naturale e "sbracata" sul divanetto: Aurora Ramazzotti ha pubblicato su Instagram una foto che urla, senza dirlo "pienah, sono piena!". E ne ha tutte le ragioni: ogni mamma conosce bene la fatica delle ultime settimane, quando la pancia pesa di più. L'influencer e conduttrice tv però ha un superpotere che l'aiuta a destreggiarsi con le difficoltà del corpo che cambia: l'ironia. Scherzarci su non risolverà tutti i problemi della vita (mamme o no) ma sicuramente aiuta.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è un personaggio social a tutti gli effetti e ha dovuto imparare presto a dribblare i commenti velenosi degli hater. Negli anni ha sviluppato una buona dose di anticorpi (e di sarcasmo) e ha coltivato uno spirito autoironico: ride di fronte alle sopracciglia sottilissime della sua adolescenza – un trend tornato di moda – scherza sui primi capelli bianchi e risponde a tono agli hater, quando serve. Ecco, questo spirito non l'ha abbandonata neanche durante la gravidanza. Il corpo cambia, com'è giusto che sia, e lei non si tira indietro: vive la gravidanza al naturale, mostrandosi in tutta la semplicità di tute, felpe e t-shirt, senza make up, continua ad allenarsi (paragonandosi a un Teletubbies) e quando arriva Natale scherza sul pancione: "Il pacco di Natale sono io".

Aurora Ramazzotti, insomma, è la luminosa eccezione in un feed pieno di foto di gravidanze patinate e tutte uguali: filtro in bianco e nero (che fa più pathos) sorriso languido, mani sul pancione, sguardo perso nell'infinito. E non parliamo solo delle star in dolce attesa: quante amiche, vicine di casa o colleghe hanno sfoggiato sui social un servizio fotografico premaman di tutto rispetto, in studio o in mezzo a un bosco? La gravidanza è sicuramente un momento speciale, da celebrare, e non c'è nulla di male in tutto ciò. Ma la spontaneità di Aurora, che scherza sui cambiamenti del corpo, risponde a tono agli hater e non ha paura di mostrarsi completamente al naturale, senza filtri o pose plastiche, è una vera boccata d'aria fresca.

Gioca con la moda, è bellissima e attenta allo stile, ma mentre noi ci affrettiamo a cancellare le foto con un'espressione buffa o troppo rilassata, lei non ha paura di pubblicare un selfie in cui è sdraiata e con la bocca aperta. Anzi, con il pancione messo in risalto da una camicia bianca aperta, ne fa un punto di forza: "Grazie Sara Daniele per avermi immortalata nello stato che più mi rappresenta ultimamente".