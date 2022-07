Aurora Ramazzotti mostra i capelli bianchi e scherza con Michelle Hunziker: “Non ne ha neanche uno!” Con ironia e intelligenza Aurora Ramazzotti mostra sui social la normalità senza filtri, inclusi i primi capelli bianchi.

A cura di Beatrice Manca

Per fortuna che c'è Aurora Ramazzotti: in un mondo pieno di influencer perfette, volti patinati e zero ironia, la conduttrice figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è una boccata d'aria fresca. Con intelligenza e una sana dose di umorismo mostra sui social ciò che tutti gli altri cercano di nascondere: i piccoli segni dell'acne, una reazione allergica, le giornate in cui la pancia è più gonfia del solito. In una parola: la normalità. Stavolta tocca ai primi capelli bianchi, al centro di un divertente scambio di battute con la madre Michelle.

Michelle Hunziker sui capelli bianchi: "Io li trovo bellissimi"

Aurora Ramazzotti si sta godendo una vacanza al mare con Goffredo Cerza, il fidanzato, e la madre Michelle Hunziker. Tra un romantico bacio al tramonto e una passeggiata tra le dune, la conduttrice e influencer ha condiviso nelle storie un siparietto con la madre Michelle a proposito dei primi capelli bianchi. Premessa: Aurora Ramazzotti ha appena qualche filo d'argento nella chioma, come tutte le giovani donne. C'è chi li nota prima, chi dopo, ma arrivano per tutti. Anziché disperarsi o nasconderli, lei ci scherza su con i follower.

Aurora Ramazzotti via Instagram Stories

"Cos'è che dicevi mamma? Che adori i capelli bianchi sulle giovani?", incalza Aurora mentre si avvicina alla fotocamera per mostrare i pochi capelli bianchi. "Io li trovo bellissimi amore – risponde Michelle Hunziker – perché solo le persone interessanti, che hanno veramente qualcosa da dire e che pensano li hanno". "Tu non ne hai neanche uno!", replica Aurora ridendo e poi su Instagram scrive: "Che poi non intendevo…ma cioé, davvero non ne ha neanche uno!".

Aurora Ramazzotti sfata il tabù dei capelli bianchi

Ormai i capelli bianchi non sono più un tabù: si vedono in passerella, li sfoggiano le teste coronate (vedi alla voce: Letizia di Spagna) e perfino sui red carpet. Indimenticabili Andie MacDowell e Helen Mirren che a Cannes ballavano libere e felici, fregandosene della tinta e della ricrescita. Ma un conto è vederlo su un red carpet, un conto è vedere un ragazza giovane che con nonchalance dice al mondo "eh sì, i capelli bianchi esistono". Volete mettere che liberazione? A nome di tutte le donne che controllano le ciocche allo specchio aspettando l'apocalisse: grazie.