Cannes, Andie MacDowell e Helen Mirren ballano sul red carpet: sono glamour e se ne fregano della tinta Helen Mirren e Andie MacDowell sono arrivate al Festival di Cannes. Sul red carpet hanno danzato davanti ai fotografi, elegantissime e coi capelli al naturale.

La 75esima edizione del Festival di Cannes volge al termine: il 28 maggio segnerà la chiusura della kermesse, che come sempre ha celebrato il grande cinema mondiale e i suoi protagonisti. Le anteprime e i red carpet hanno attirato in Francia tantissime celebrities: attori, cantanti, registi, modelle, influencer. Abbiamo visto sfilare Khaby Lame, che ha debuttato stupendo tutti con un moderno e tecnologico gilet "digitale" e hanno fatto la loro prima comparsa anche i Maneskin, che si sono dimostrati i più glam rock di quest'anno. Non potevano mancare nomi invece legati da anni, al festival: Sharon Stone per esempio, una diva senza eguali. Oggi invece hanno calcato la scena le attrici Helen Mirren e Andie MacDowell. Le due star hollywoodiane, due vere e proprie icone, hanno preso parte alla proiezione dell'ultimo film del regista francese Léonor Serraille, Un petit frères. Mano nella mano si sono presentate insieme davanti ai fotografi, rubando letteralmente la scena a tutti.

Helen Mirren e Andie MacDowell, la rivincita delle over 60

Helen Mirren e Andie MacDowell sono due attrici dalla lunga e luminosa carriera: al Festival di Cannes sono due habitué. La prima ha 76 anni e si è divisa tra cinema, tv e teatro: il suo è un talento riconosciuto e pluripremiato. Ha conquistato negli anni un Oscar, tre Golden Globe, numerosi Emmy e quattro BAFTA. La seconda di anni ne ha 64 e uno dei ruoli per cui è maggiormente conosciuta è quello interpretato nel famoso Quattro matrimoni e un funerale. Entrambe sono da tempo legate alla casa di cosmetici L'Oreal, che ha visto in loro l'esempio di donne realizzate e serene, perfettamente in pace con il passare del tempo.

Il brand le ha scelte come testimonial internazionali in quanto esempi di bellezza senza età, di fascino slegato all'anno di nascita riportato sulla carta d'identità. Sia l'una che l'altra si sono svincolate dall'obbligo di dover mantenere un'immagine aderente a quella del passato, a quella dei film girati in gioventù. Hanno scelto di invecchiare in modo naturale, con serenità, senza eccessive ossessioni e soprattutto senza dover a tutti i costi adeguarsi a canoni estetici imposti. Ecco perché si sono liberate dall'obbligo della tinta, preferendo portare i capelli al naturale, in cui si sentono perfettamente a proprio agio. Come loro, anche Marion Cotillard. A Cannes le due donne hanno sfilato (e ballato) con la chioma grigia al vento.

Helen Mirren e Andie MacDowell a Cannes coi capelli al naturale

Col loro arrivo sul red carpet, non ce n'è stato più per nessuno. Le due attrici si sono divertite a ballare davanti ai fotografi, sfilando con grande naturalezza, sicure e perfettamente a loro agio. Oltre a portare una ventata di allegria, si sono imposte anche con la loro eleganza, grazie a due look decisamente glamour. E non poteva essere altrimenti. Helen Mirren l'anno scorso a Cannes ha sfilato con un outfit giallo di Dolce&Gabbana di grande impatto e vivacità. Quest'anno, invece, ha scelto un look da diva: un abito ricoperto di paillettes argentate, che ha abbinato a décolleté nere col tacco basso. Capelli (rigorosamente non tinti) semi raccolti, per lei.

La collega l'anno scorso ha calcato il red carpet con un elaborato vestito di Prada tempestato di ricami, mentre questa volta ha scelto qualcosa di più fluido. È un abito di Dior, appartenente alla collezione Fall/Winter 2016: a righe, con gonna ampia e scollatura a V, che anche lei ha abbinato a delle semplici décolleté nere col tacco basso. Come sempre, ha liberato i ricci portando la chioma sale e pepe sciolta e voluminosa. L'anno scorso questa scelta le era costata alcune critiche. In un'intervista successiva aveva ammesso che sia i suoi figli che le persone del suo staff non erano d'accordo, volevano che tingesse i capelli o che mettesse una parrucca.

Lei si è opposta fermamente, preferendo stare a proprio agio piuttosto che compiacere gli altri. La loro sfilata sul red carpet è stata la dimostrazione che lo stile e il fascino non hanno nulla a che fare con l'età, che si può essere eleganti a prescindere, purché ci siano consapevolezza e serenità, purché si stia in pace con le proprie scelte e la propria immagine. La bellezza non sfiorisce, ma si trasforma e si evolve: e va benissimo così.