Khaby Lame sbarca a Cannes 2022: indossa il gilet “digitale” che proietta i suoi video di TikTok Khaby Lame era tra le star che hanno partecipato alla prima del film Top Gun: Maverick che si è tenuta ieri al Festival di Cannes. Sul red carpet ha sfilato con un elegante completo su misura, anche se a fare la differenza è stato il gilet “digitale” che trasmetteva i suoi video di TikTok.

È partita la 75esima edizione del Festival di Cannes, l'evento attesissimo nel mondo del cinema che è tornato al 100% in presenza dopo due anni di pandemia. Ieri sera si è tenuta la prima del film Top Gun: Maverick e, al di là del protagonista Tom Cruise, ad attirare le attenzioni del pubblico sono state le innumerevoli star che hanno calcato il red carpet, da Adriana Lima col pancione a Eva Longoria con l'abito di specchi. Tra loro c'era un volto particolarmente noto agli amanti dei social, Khaby Lame. Dopo aver superato i 135 milioni di followers su TikTok, l'influencer è sbarcato a Cannes ma non ha dimenticato le sue "origini". In quanti hanno notato che che sul gilet "digitale" che ha indossato venivano trasmessi i suoi video divertenti?

Il look "digitale" di Khaby Lame a Cannes

Siamo abituati a vedere Khaby Lame in t-shirt e abiti sportivi nei video che posta su TikTok ma a Cannes ha cambiato registro. Sul red carpet della Croisette ha dato il meglio di lui in fatto di stile, apparendo più elegante che mai. Ha indossato un completo custom made firmato Boss, un modello classico in total black che ha abbinato a camicia bianca, papillon e scarpe allacciate di vernice. Ha poi aggiunto un paio di occhiali da sole scuri in pieno stile Top Gun. La vera chicca dell'outfit è stato però il suo gilet "digitale", nei cui tasconi sono stati inseriti dei micro tablet che trasmettevano i suoi video di TikTok. In quanti avevano notato questo dettagli "auto-referenziale" nel look dell'influencer?

Khaby Lame in BOSS

Perché Khaby Lame è al Festival di Cannes 2022

Siamo ormai abituati a vedere le star dei social sfilare sui red carpet di eventi glamour come il Festival di Cannes ma la cosa che in pochi sanno è che Khaby Lame non è stato invitato semplicemente a una prima. Il TikToker da 138 milioni di followers non ha mai nascosto la sua passione per il cinema e, complice l'incredibile successo che ha ottenuto negli ultimi anni, è stato scelto come membro della giuria che valuta i cortometraggi del #TiKTokShortFilm, una inedita sezione del Festival dedicata al social madia che sta ottenendo sempre più seguito. Insomma, Khaby ha raggiunto l'ennesimo traguardo professionale, la sua speranza? Che questa prima volta a Cannes non sarà anche l'ultima.

