Gravidanza o aria nella pancia? Aurora Ramazzotti vince senza prendersi mai troppo sul serio “Non saprete mai se dovrò scoreggiare o partorire”: Aurora Ramazzotti sa ironizzare su tutto, compresa l’aria nella pancia.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti su Instagram da oggi in poi non sarà più solo "colei che ha inventato quel fatto che nn si fischia alla donna", come si descrive lei stessa sul social network. La figlia di Michelle Hunziker è diventata anche: colei che non si sa se deve scoreggiare o partorire! La 25enne è molto seguita perché si mostra nella sua quotidianità nel modo più semplice e autentico possibile: non esclude nulla dalla narrazione, nemmeno quegli aspetti che ci hanno insegnato a guardare come un tabù, come qualcosa di impronunciabile, da tenere fuori. Lei scherza su tutto con grande ironia, ma soprattutto autoironia: compresa l'aria nella pancia.

Aurora Ramazzotti, nient'altro che una ragazza normale

Nel parlare alla sua community, Aurora Ramazzotti ha scelto la chiave più sincera possibile. Da un lato non manca mai di lanciare spunti di riflessione su temi a lei cari: una sessualità consapevole, il cat calling (che ha fermamente denunciato su Instagram), l'importanza del supporto psicologico, la skin positivity. Su quest'ultimo fronte è particolarmente attiva, perché la tocca da vicino. Come ogni persona, ha raccontato di essere stata in passato schiava di aspettative e stereotipi di perfezione: la sua pelle "imperfetta" la faceva soffrire. Tra l'altro, aveva alle spalle una madre famosa, riconosciuta come indiscutibile icona di bellezza. Non sono mai mancati, sin da adolescente, i confronti con Michelle Hunziker. Ma se prima la facevano (comprensibilmente) soffrire, ha poi imparato a prenderli con uno spirito diverso: con ironia, scherzandoci sopra. E proprio l'ironia è l'arma che usa ogni giorno contro gli haters, un'arma potentissima.

Aurora senza filtri, né sul viso né nelle parole

Mentre sui social molte influencer portano avanti una narrazione adeguatamente "filtrata", Aurora Ramazzotti ai filtri ha detto di no: non ne ha quando si tratta di mostrarsi nella qua quotidianità in versione acqua e sapone, non ne ha quando deve parlare di cose apparentemente imbarazzanti. Riesce a farlo, perché lo fa con spontaneità e autoironia.

Spesso le viene fatta la fatidica domanda sulla gravidanza: stavolta ha tirato lei in ballo l'argomento, prendendo spunto da un sogno. Nel sogno era incinta, ma nascondeva la gravidanza camuffandola come aria nella pancia. Una scusa geniale, che però l'ha portata a una conclusione: "Dopo stanotte non saprete mai se dovrò scoreggiare o partorire", ha commentato.