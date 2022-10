Lo stile di Aurora Ramazzotti in gravidanza: “Sono tutti abiti premaman, non mi sta più niente” Aurora Ramazzotti ha mostrato su Instagram un outfit semplice e raffinato perfetto per l’autunno: chi ha detto che in gravidanza non ci si può divertire con la moda?

A cura di Beatrice Manca

Aurora Ramazzotti sta vivendo un periodo magico: aspetta il suo primo figlio e ha appena cambiato casa. Insieme al fidanzato Goffredo Cerza ha passato settimane molto impegnative tra i cambiamenti della gravidanza e il trasloco, ma tutto sembra pronto per accogliere il bebé: l'influencer e conduttrice ha mostrato ai fan alcuni dettagli della sua nuova casa, inclusa la cabina armadio dove ha organizzato il suo guardaroba. Il fisico in dolce attesa cambia, ma lo stile no: i fan hanno apprezzato molto il suo ultimo look e Aurora Ramazzotti ha svelato un piccolo "segreto" dietro alla scelta dell'outfit.

Il look premaman autunnale di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è molto amata dai suoi follower per l'ironia frizzante e per il senso dello stile glamour e ricercato. L'influencer si diverte a postare spesso i suoi look, anche adesso che è incinta: dai blazer ai tubini neri, i capi che indossa iniziano a mostrare il pancino che cresce. Nelle storie di Instagram ha mostrato un outfit in black'n'white perfetto per l'autunno: camicia sartoriale bianca, pantaloni neri e un classico cappotto nero lungo a vestaglia, con la cintura annodata in vita. Per completare il look Ramazzotti ha scelto un paio di mocassini chunky, il modello più trendy del momento, e un paio di occhiali appesi con la catenella.

Aurora Ramazzotti

Le reazioni alla storia sono state così tante che lei stessa ha risposto ai fan: "Mi fa molto ridere il fatto che via sia piaciuto così tanto il look della storia precedente – ha detto in un breve video – volevo informarmi che sono tutti abiti premaman …perché non mi sta più niente". Aurora Ramazzotti il mese scorso aveva già annunciato che i pantaloni non le stavano più: la pancia sta crescendo e il guardaroba si deve adattare, com'è naturale che accada. E chi ha detto che con la moda premaman non ci si possa divertire?