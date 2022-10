Aurora Ramazzotti, il pancino comincia a vedersi: col tubino nero esalta le forme della gravidanza Il pancino di Aurora Ramazzotti comincia a vedersi. Durante una gita a Roma con Goffredo lo ha messo in risalto con un tubino total black, apparendo meravigliosa e raggiante.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e non potrebbe essere più felice. Inizialmente aveva preferito nascondere la gravidanza ai media, così da viversi il periodo potenzialmente a rischio dei primi tre mesi lontana dai riflettori, ma ad oggi è lieta di parlare spesso di questo momento magico ed emozionante. Presto diventerà mamma di un maschietto (lo ha scoperto durante il gender reveal party organizzato qualche weekend fa) ma a quanto pare non ha alcuna intenzione di modificare il suo stile di vita. Il dettaglio che non è passato inosservato nelle ultime ore? Il pancino comincia finalmente a vedersi.

Aurora Ramazzotti col pancino in evidenza

Qualche giorno fa Aurora Ramazzotti aveva spiegato di volersi godere gli ultimi giorni in cui aveva ancora la possibilità di indossare i suoi jeans, oggi però le cose sembrano essere cambiate. Ha documentato una gita a Roma in compagnia del fidanzato Goffredo e, complice l'abito fasciante che indossava, ha messo in risalto il pancino che comincia a essere finalmente evidente. A quanto pare la figlia di Michelle se ne è accorta, visto che nella didascalia che accompagna la foto postata sui social ha aggiunto semplicemente l'emoticon di due occhi sbarrati. I fan hanno notato il dettaglio e non hanno esitato a definire la futura mamma meravigliosa.

Il look premaman di Aurora Ramazzotti

Qualche settimana fa Aurora Ramazzotti aveva indossato un tubino aderente ma senza rivelare neppure l'ombra di una rotondità. Oggi è tornata a sfoggiare un vestito fasciante e il pancino comincia a vedersi. Per la precisione ha scelto un modello total black con la gonna lunga fino ai piedi e le spalline sottili e ha completato il tutto con un paio di anfibi bassi. La figlia di Michelle Hunziker non ha rinunciato agli occhiali da sole da diva, li ha portati con una catena dorata intorno al collo, aggiungendo un dettaglio scintillante all'outfit. A renderla raggiante, però, è in assoluto la luce che emana il suo viso in questo periodo magico.