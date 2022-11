Aurora Ramazzoti, il pancione diventa sempre più evidente: esalta le forme con il top “lunare” Il pancione di Aurora Ramazzotti sta crescendo e lo ha dimostrato durante la sua ultima apparizione pubblica, dove ha messo in risalto le forme della gravidanza con un look “lunare” che le ha fasciato la silhouette.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è impegnatissima sul fronte lavorativo: sebbene sia alle prese con la prima gravidanza, non ha alcuna intenzione di modificare le sue abitudini quotidiane e continua a presenziare ai numerosi progetti professionali che la vedono protagonista. Nelle ultime ore è stata tra le ospiti di IF!, un festival italiano dal taglio internazionale che vuole celebrare il valore della creatività come elemento centrale per la industry della comunicazione. Oltre a parlare delle gioie e dei "lati oscuri" della dolce attesa durante il suo intervento, ha anche sfoggiato un outfit all'insegna del glamour: ha infatti esaltato il pancione sempre più evidente con un look "lunare".

Chi ha firmato il top con le lune di Aurora Ramazzotti

Gli ultimi tempi sono particolarmente dinamici per Aurora Ramazzotti e non solo perché è incinta, ha anche traslocato e, come se non bastasse, partecipa spesso a diversi eventi professionali.

Aurora Ramazzotti col top con le lune

L'avevamo lasciata a una cena di gala milanese in total black, oggi la ritroviamo in versione comoda ma ugualmente trendy al festival IF!. La figlia di Michelle ha abbinato un paio di semplici leggings neri a un top in jersey con le maniche lunghe e il collo alto, un modello a fondo crema decorato con delle mezze lune nere all-over. Si tratta di un capo firmato Marine Serre (prezzo 280 euro), brand che spopola tra le star e che ha trasformato i suoi abiti seconda pelle in must-have iconici.

Il top Marine Serre

Aurora Ramazzotti con i mocassini griffati

Per completare il tutto l'influencer ha puntato su un altro accessorio griffato. Per lei niente tacchi a spillo o maxi stivali, ha preferito le scarpe must del momento, i mocassini. Per la precisione ha sfoggiato il modello a carrarmato di Gucci: in total black, con la suola chunk e il morsetto sulla punta.

Aurora Ramazzotti con i mocassini Gucci

Qual è il prezzo delle calzature? Sul sito ufficiale vengono vendute a 890 euro. Il dettaglio che non poteva passare inosservato è il pancione diventato decisamente evidente. Complice la silhouette aderente e il tessuto "seconda pelle" del top, Aurora Ramazzotti ha esaltato le meravigliose forme della gravidanza e lo ha fatto senza rinunciare allo stile. In quante prenderanno ispirazione da lei per il loro prossimo look premaman.