Aurora Ramazzotti all’evento di gala con Goffredo: l’abito trasparente ha un taglio sotto al seno Aurora Ramazzotti ha partecipato alla serata conclusiva di Convivio 2022 in compagnia del fidanzato Goffredo. Lui è apparso elegantissimo in completo blu, lei ha messo in risalto il pancino con un abito fasciante con un audace cut-out sotto al seno.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si è tenuta la Charity Dinner Gala, evento di chiusura di Convivio 2022, un'iniziativa benefica ideata nel 1992 da Gianni Versace con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della lotta all’HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili. Gli ospiti famosi sono stati moltissimi, da Elisabetta Gregoraci in total black a Valentina Ferragni in versione Catwoman, ma ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Aurora Ramazzotti. Archiviata la vacanza rilassante in montagna, è tornata alla normale quotidianità milanese e, invitata da Moncler, non si è voluta perdere l'ambita serata mondana: ecco il sensuale look che ha sfoggiato al fianco del fidanzato Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti e Goffredo in versione mondana

Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il suo primo figlio da Goffredo Cerza e non potrebbe essere più felice. Non ha alcuna intenzione di modificare le sue abitudini a causa della gravidanza, soprattutto ora che ha superato i primi tre mesi "critici", ed è per questo che ha voluto partecipare all'evento di chiusura di Convivio 2022. Ha sfilato sul red carpet al fianco del fidanzato, apparendo innamoratissima e raggiante con il pancino in primo piano. Lui ha puntato tutto sull'eleganza con un completo blu notte abbinato a una cravatta in tinta, lei ha preferito osare con la sensualità, a prova del fatto che vuole essere una mamma trendy e femminile.

Aurora e Goffredo a Convivio 2022

Aurora Ramazzotti si trucca da sola

Piuttosto che mascherare il pancione con capi over e premaman, Aurora lo esalta con crop top e tubini. A Convivio 2022 ha indossato un lungo abito fasciante in total black, un modello con la gonna a vita alta e il corpetto con le maniche trasparenti e un audace taglio cut-out sotto al seno che ha rivelato il tatuaggio a forma di rosa rovesciata che ha al centro del décolleté. Sui social ha poi rivelato il "segreto" del make-up smokey-eyes che ha sfoggiato: lo ha realizzato da sola a casa. Nella didascalia ha infatti scritto: "Make-up by me, ormai sto diventando bravina". Ancora una volta la figlia di Michelle ha dato prova di essere super semplice ed è proprio per questo che piace tanto ai fan.